Blaženopočivši srpski patrijarh Pavle sahranjen je 19. novembra 2009. godine u manastiru u beogradskom naselju Rakovica, a posljednjem ispraćaju prisustvovalo je više od 600.000 ljudi.

Patrijarh srpski Pavle upokojio se 15. novembra 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, poslije duže bolesti.

Rano tog jutra pričestio ga je Njegovo visokopreoveštenstvo mitropolit budimljansko-nikšićki, tada jeromonah, Metodije, a patrijarh je kasnije umro u snu.

Patrijarh Pavle YouTube/printscreen

Vlada Srbije je povodom patrijarhove smrti proglasila trodnevnu žalost u Srbiji, a dan sahrane 19. novembar bio je Dan žalosti i u Republici Srpskoj.

Od nedjelje, 15. novembra, do četvrtka, 19. novembra, tijelo patrijarha Pavla nalazilo se u Sabornoj crkvi u Beogradu, gdje su neprestano čitane molitve i slivale se rijeke vjernika da mu odaju počast.

Patrijarh Pavle je, prema sopstvenoj želji izraženoj u testamentu, sahranjen u manastiru Rakovica.

Patrijarh Pavle ostao je upamćen po jednostavnim, ali snažnim porukama o ljubavi, dobroti, čovjekoljublju, vjeri i skromnosti. Među najpoznatijim mislima koje se pripisuju blaženopočivšem patrijarhu su:

Najpoznatiji citati patrijarha Pavla

1. „Budimo ljudi.“

2. „Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi.“

3. „Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.“

4. „Čovjek ne može birati vrijeme u kojem će se roditi i živjeti, ali od njega zavisi kako će postupati u datom vremenu: da li kao čovjek ili kao nečovjek.“

5. „Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana.“

6. „Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi.“

7. „Smirenost je majka svih jevanđeljskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenima daje blagoslov.“

8. „Nema čovjeka bez grijeha, niti bez dobrog djela.“

9. „Čovjek je jači mrtav nego nečovjek živ.“

10. „Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje.“

11. „Kada bih bio posljednji Srbin, pristao bih da nestanem, a da ne bude zločina.“

12. „Zlo dobra donijeti neće.“

13. „Nije važno ko odakle potiče, nego u šta izraste.“

14. „Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi.“

15. „Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvijek.“

Posebno je upečatljiva i misao koja se često navodi kao jedna od njegovih najpoznatijih:

„Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, cijeli svijet plače, a samo on se raduje.“