Nagli prekid uzimanja popularnih lijekova iz grupe GLP-1, koji se koriste za liječenje dijabetesa i mršavljenje, mogao bi uticati i na mozak, a ne samo na tijelo.

Na to ukazuju dva nova izvještaja o pacijentima koji su nakon prestanka terapije hospitalizovani zbog teških psihijatrijskih simptoma, piše „Sajens alert“.

Dva slučaja hospitalizacije

Studije slučaja, objavljene u časopisu „The Primary Care Companion for CNS Disorders“, opisuju dva pacijenta koji su naglo prestali da uzimaju tirzepatid, poznat pod nazivima „Mundžaro“ i „Zepbaund“.

Prvi pacijent, 61-godišnji muškarac, primljen je u bolnicu u oktobru 2025. godine zbog zbunjenosti i nepredvidivog ponašanja. Prijavio je pogoršanje depresije, paranoju, kao i slušne i vidne halucinacije.

Razvio je i rijedak psihijatrijski simptom poznat kao Kotarov sindrom, kod kojeg osoba vjeruje da je mrtva ili da joj dijelovi tijela ne funkcionišu. Terapiju tirzepatidom prekinuo je u avgustu iste godine zbog mučnine.

Drugi pacijent, 52-godišnji muškarac, hospitalizovan je istog mjeseca zbog promjena raspoloženja i manične epizode. Simptomi su uključivali ubrzan govor, osjećaj vlastite veličine, impulsivnost i razdražljivost.

On je naglo prestao da uzima tirzepatid mjesec dana ranije, nakon što je izgubio oko 45 kilograma. U sedmicama prije hospitalizacije pojačano je konzumirao kanabis, a utvrđen mu je i nizak nivo vitamina B12, što ukazuje na nedostatak određenih hranljivih materija. Pacijent je prebačen na dalje liječenje u psihijatrijsku ustanovu.

Moguća veza, ali ne i dokaz

Iskustva ova dva pacijenta ne dokazuju da prekid uzimanja lijekova iz grupe GLP-1 izaziva psihozu ili maniju, ali vremenska podudarnost otvorila je nova pitanja.

Autori studije objašnjavaju da bi, iako vjerovatno nije jedini faktor, prekid uzimanja agonista GLP-1 receptora mogao doprinijeti pojavi akutnih poremećaja raspoloženja ili psihotičnih simptoma kod dijela pacijenata koji su pod povećanim rizikom.

To se posebno odnosi na osobe s nedostatkom određenih hranljivih materija, poput niskog nivoa vitamina B12, koji je zabilježen kod drugog pacijenta. Takođe, oba pacijenta su ranije imala dijagnoze depresije, odnosno anksioznosti, što je moglo uticati na razvoj simptoma.

Širi kontekst i nepoznanice

Ovo nije prvi put da se lijekovi iz grupe GLP-1 dovode u vezu s psihijatrijskim stanjima. GLP-1 receptori nalaze se i u mozgu, a dokazi pokazuju da ovi lijekovi mogu proći kroz krvno-moždanu barijeru. Njihovo tačno djelovanje u mozgu još nije u potpunosti istraženo.

Ranije je evropska baza podataka o lijekovima zabilježila 481 psihijatrijski slučaj povezan s lijekovima semaglutid, liraglutid i tirzepatid. Iako su takvi ishodi rijetki i čine nešto više od jedan odsto ukupnih prijava, istraživači su upozorili da ozbiljnost ovih neželjenih događaja zahtijeva dodatne analize.

Autori novih studija slučaja ističu da su psihijatrijske posljedice prekida terapije ovim lijekovima i dalje nedovoljno istražene.

(Indeks)