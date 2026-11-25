Iako Dženifer Aniston nikada nije bila glumica sklona skandalima, odluka da se iz filma „Kako se riješiti šefa 2“ izbaci jedna njena seksualna scena bila je opravdana.

Scena je bila upitnog ukusa i prije više od deset godina, a danas vjerovatno ne bi prošla ni prvu fazu razvoja scenarija, piše magazin „Far Aut“.

Nakon završetka serije „Prijatelji“, svi glavni glumci nastojali su da izbjegnu da ih publika i dalje povezuje sa tim ulogama. Dženifer Aniston je u tome, sudeći po kasnijim filmskim i televizijskim projektima, bila najuspješnija.

Ipak, znala je da će većina ponuda koje dobija na neki način podsjećati na ulogu Rejčel. Zato ju je iznenadila ponuda za film „Kako se riješiti šefa“ iz 2011. godine.

Uloga bez inhibicija

U filmu je glumila Džuliju Haris, seksualno agresivnu šeficu koja neprestano maltretira zbunjenog zaposlenog, kojeg tumači Čarli Dej. Njen lik jasno pokazuje da ne prihvata „ne“ kao odgovor, što je Anistonovoj omogućilo potpuno drugačiju, vulgarnu i nesputanu glumačku izvedbu.

Film je na bioskopskim blagajnama zaradio više od 200 miliona dolara, pa je nastavak bio neizbježan.

Scena koja je prešla granicu

Aniston je ponovila svoju ulogu i u nastavku iz 2014. godine, a kasnije je otkrila da je jedna scena izbačena jer je otišla predaleko. Tokom gostovanja u emisiji Konana O'Brajena, voditelj ju je direktno pitao o tome.

„Imali ste scenu seksa u filmu 'Kako se riješiti šefa 2' koja je izbačena?“, upitao je O'Brajen.

„Pomislio sam, to nije moguće. Niko ne izbacuje scenu seksa sa Dženifer Aniston“, dodao je voditelj.

„Ne, bilo je moguće. Zato što zapravo nije bilo obostrano. Lik Čarlija Deja je u komi, a ja ga iskorišćavam dok je u komi. Dakle, bila je to scena seksa koju su uklonili“, otkrila je glumica.

Komedija ili krivično djelo?

Njena izjava objašnjava zašto scena nije ušla u konačnu verziju filma. Bez obzira na to što je riječ o komediji, ideja da se njen lik seksualno nameće nemoćnom muškarcu koji je u komi prelazi granice dobrog ukusa.

Iako je takva ideja možda tokom snimanja djelovala prihvatljivo, njen prikaz bi otvorio pitanje ozbiljnog seksualnog nasilja. Takav čin, bez obzira na kontekst, teško je predstaviti kao komediju.

(B92)