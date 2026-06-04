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Ekipa ATV-a priredila iznenađenje za direktora Srđana Kevca - VIDEO

Autor:

ATV
04.06.2026 19:03

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Изненађење за директора АТВ-а Срђана Кевца поводом 29. рођендана АТВ-а
Foto: ATV / Branko Jović

ATV danas slavi 29. godina postojanja. Tokom gotovo tri decenije, mijenjale su se tehnologija, generacije i način rada, ali je jedno ostalo isto, ljudi koji stoje iza svake priče.

Godine predanog rada u službi naših gledalaca, slušalaca i čitalaca ne bi bile moguće bez rukovodstva koje je i u najtežim trenucima iznalazilo načine da postanemo bolji nego dan ranije.

Gost naše emisije Centar dana bio je generalni direktor ATV-a Srđan Kevac kojem je naša ekipa priredila rođendansko iznenađenje.

Rođendan ATV-a

Urednici, novinari, organizatori, snimatelji... Svi zajedno, ušli su u studio i direktoru donijeli tortu i šampanjac, ali i lijepe želje.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video prilogu u nastavku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Srđan Kevac

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