Ekipa ATV-a priredila iznenađenje za direktora Srđana Kevca - VIDEO

ATV danas slavi 29. godina postojanja. Tokom gotovo tri decenije, mijenjale su se tehnologija, generacije i način rada, ali je jedno ostalo isto, ljudi koji stoje iza svake priče.

Godine predanog rada u službi naših gledalaca, slušalaca i čitalaca ne bi bile moguće bez rukovodstva koje je i u najtežim trenucima iznalazilo načine da postanemo bolji nego dan ranije.

Gost naše emisije Centar dana bio je generalni direktor ATV-a Srđan Kevac kojem je naša ekipa priredila rođendansko iznenađenje.

Rođendan ATV-a

Urednici, novinari, organizatori, snimatelji... Svi zajedno, ušli su u studio i direktoru donijeli tortu i šampanjac, ali i lijepe želje.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video prilogu u nastavku.