Endru Tejt pod istragom zbog pornografskih snimaka sa životinjama! Konj, jegulja...

Ove nove tvrdnje nisu jedini dio slučaja koji britanske vlasti vode protiv Tejta. U istim dokumentima i izvještajima spominju se i optužbe za silovanje, napad, trgovinu ljudima, kontrolisanje prostitucije radi zarade.

Novi sudski dokumenti vezani za pokušaj izručenja Endura Tejta iz SAD u Ujedinjeno Kraljevstvo otvorili su niz posebno mučnih optužbi. Britanske vlasti, prema tim prijavama, tvrde da su na njegovim uređajima pronašle ekstremnu pornografiju, uključujući snimke sa životinjama, kao i sadržaj koji se odnosi na maloljetnike. Tejt i njegov brat Tristan sve navode negiraju, a postupak izručenja trenutno osporavaju iz pritvora u Majamiju.

Dokumenti koji su dospjeli u javnost dio su velikog spiska povezanog s britanskim zahtjevom da se Endru Tejt izruči iz Sjedinjenih Država. Upravo se u toj fazi, dok traje borba oko izručenja, pojavljuju i najdetaljniji opisi onoga što tužilaštvo tvrdi da je pronašlo ili rekonstruisalo.

Prema navodima koje je objavio TMZ u tekstu o sudskim dokumentima, spis sadrži tvrdnje o posjedovanju „ekstremne pornografije“ i materijala koji uključuju maloljetnike. Riječ je o optužbama koje se u dokumentima navodno navode kao dio šireg krivičnog slučaja.

Ujedinjeno Kraljevstvo formalno je zatražilo izručenje u septembru, a braća Tejt u međuvremenu se nalaze u Majamiju, gdje osporavaju predaju britanskim vlastima.

Najšokantniji dio novih navoda odnosi se na tvrdnju da je Endru Tejt posjedovao eksplicitne sadržaje koji prikazuju seksualne činove sa živim životinjama. Britanske vlasti, prema sudskim podnescima, navodno govore o snimcima sa konjem i jeguljom.

U istom kontekstu spominju i druge oblike ekstremne pornografije, za koje tvrde da prikazuju činove koji bi mogli uzrokovati ozbiljne povrede genitalija. Dokumenti to navodno navode kao dodatni element optužbi, a ne kao izdvojenu epizodu.

TMZ navodi da su te tvrdnje dio šireg materijala koji su britanski istražitelji uključili u zahtjev za izručenje i povezane postupke. Cijeli prikaz tih navoda objavljen je u TMZ-ovom tekstu o novim optužbama iz sudskih dokumenata.

U sudskim dokumentima se, prema istim izvorima, Endru Tejtu na teret stavljaju i izrada i posjedovanje većeg broja vulgarnih slika i video-zapisa maloljetne osobe. To se u podnescima opisuje kao „desetine“ sadržaja.

Kao jedan od primjera navodi se video u kojem je Tejt navodno na krevetu s djevojkom za koju vjeruju da je imala 17 godina. U opisu stoji da nosi donji veš, ljubi ga po vratu, a u kadar potom ulazi i druga odrasla žena.

Širi okvir: teže optužbe i spor oko izručenja

Ove nove tvrdnje nisu jedini dio slučaja koji britanske vlasti vode protiv Tejta. U istim dokumentima i izvještajima spominju se i optužbe za silovanje, napad, trgovinu ljudima, kontrolisanje prostitucije radi zarade, kao i posjedovanje ekstremne pornografije.

Prema sažecima dostupnim u izvještajima koji prate slučaj, britansko tužilaštvo Endrua Tejta tereti za ukupno 42 krivična djela, dok se Tristan Tejt suočava sa 17 optužbi. Obojica negiraju optužbe.

Njihov advokat u postupku izručenja, prema navodima, tvrdi da je pokušaj izručenja nepravedan jer su identiteti osoba koje ih optužuju u britanskim dokumentima zacrnjeni, odnosno nisu otkriveni odbrani u punom opsegu.

Braća su, u međuvremenu, i dalje u pritvoru u Majamiju dok se odlučuje o daljim koracima u postupku.