U Bosni i Hercegovini se u nastavku dana očekuje dinamična promjena vremena uz konkretnije padavine u većem dijelu zemlje.

Prema podacima meteorološke stranice BHmeteo, već sutra ujutru doći će do priliva osjetno hladnijeg vazduha, spuštanja snježne granice i prelaska kiše u snijeg, koji se lokalno očekuje i u nižim predjelima.

Snijeg će najprije početi da pada na planinama, gdje se očekuje formiranje tanjeg snježnog pokrivača. Sa daljim padom temperature vazduha, slab snijeg ili kratkotrajni simbolični pokrivač očekuju se i u pojedinim nižim krajevima do oko 200 metara nadmorske visine, prije svega na sjeverozapadu, sjeveru, sjeveroistoku i djelimično u središnjim dijelovima Bosne.

Vjetar će pratiti ovu promjenu vremena, ali će biti slabiji u odnosu na prethodni talas. Iz BHmetea navode da će najprije duvati jugo, koji u Hercegovini može imati lokalno olujne udare, dok se u noći na ponedjeljak očekuje skretanje vjetra na sjeverac i buru.

Tokom sutrašnjeg dana planiran je postepeni prestanak padavina uz djelimično razvedravanje. U noći na utorak očekuje se mraz, dok će po kotlinama i duž riječnih tokova biti magle. Utorak donosi kratkotrajnu stabilizaciju vremena uz više sunčanih intervala, ali već od srijede slijedi uticaj novog ciklona koji donosi kišu, susnježicu i snijeg uz lokalno obilnije padavine.