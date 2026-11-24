Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je u 79. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator.

"Povodom upokojenja Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja, sveta zaupokojna Liturgija biće služena u petak, 27. novembra 2026. godine, u hramu Sveta Tri Jerarha (Almaškom hramu) u Novom Sadu, sa početkom u 9:00 časova. Opelo novoprestavljenom arhijereju Irineju biće služeno u navedenom hramu, sa početkom u 12:00 časova.

Svetom Liturgijom i činom opela nad odrom novoprestavljenog mitropolita Irineja načalstvovaće Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijerejâ iz sestrinskih Pravoslavnih Crkava.

Poslije čina opela, tijelo novoprestavljenog sluge Božjeg arhijereja Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu", navode iz SPC.

Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, bio je jedan od najuticajnijih i najdugovječnijih velikodostojnika SPC.