Fond Časni Pojas Presvete Bogorodice obezbijedio važne medicinske aparate za Institut za majku i dijete

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, glavni staratelj Fonda Časni Pojas Presvete Bogorodice, blagoslovio je da se iz sredstava tog fonda Službi za ispitivanje i liječenje bolesti respiratornog sistema Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu kupe uređaj za kontinuirano praćenje vrijednosti respiratornih gasova u krvi, kapnometar, vrijedan 3.027.501,60 dinara, kao i uređaji za respiratornu poligrafiju, vrijedni 1.512.000 dinara.

Fond Časni Pojas Presvete Bogorodice osnovan je u junu ove godine, neposredno po povratku te velike svetinje iz prestonog Beograda u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Fond čine prilozi koje je vjerni narod darovao u Vaznesenjskom i Spomen-hramu Svetog Save tokom poklonjenja Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, od 19. maja do 6. juna 2026. godine. Iguman Vatopeda, arhimandrit Jefrem, ostavio je prikupljena sredstva na samostalno raspolaganje Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju.

Upravu Fonda čine arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protonamjesnik Miroslav Čolaković, sekretar Eparhijskog upravnog odbora Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, književnik iz Kosovske Mitrovice Živojin Rakočević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković i sekretar Zadužbine Sime A. Igumanova Milena Vrućinić.

Uprava očekuje da će Fond Časni Pojas Presvete Bogorodice i ubuduće biti dopunjavan prilozima koji će omogućiti nastavak njegove čovjekoljubive djelatnosti, saopštila je Srpska pravoslavna crkva