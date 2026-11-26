Kada sve postane poznato i funkcioniše onako kako smo navikli, rijetko razmišljamo o dodatnim podešavanjima. Ipak, neke od najkorisnijih mogućnosti telefona upravo su one koje nam ne padnu na pamet da potražimo.

Uz „Galaksi Z Fold8“, predstavnika osme generacije preklopnih telefona kompanije „Samsung“, ima mnogo toga da se otkrije i van već poznatog iskustva korišćenja velikog ekrana. Pojedine funkcije omogućavaju da telefon prilagodite svom stilu, dok druge olakšavaju svakodnevne aktivnosti. A za mnoge od njih dovoljno je svega nekoliko jednostavnih podešavanja. Izdvajamo četiri koja vrijedi isprobati.

Dva ekrana, dva načina da telefon prilagodite sebi

Jedna od zanimljivijih prednosti telefona sa dva ekrana jeste to što ne moraju oba imati istu namjenu. Razmislite o tome kako koristite telefon tokom dana. Kada ste u pokretu, možda vam je dovoljno da brzo provjerite kalendar, poruke ili naredni sastanak. Kada ga otvorite, možete poželjeti potpuno drugačiji raspored, sa više prostora za aplikacije i sadržaje kojima posvećujete više vremena.

„Galaksi Z Fold8“ omogućava da spoljašnji i unutrašnji ekran organizujete u skladu sa tim navikama. A ako želite dodatne mogućnosti personalizacije, „Gud lok“ i „Houm ap“ pružaju više opcija za prilagođavanje rasporeda, vidžeta, ikonica i drugih elemenata. Obje aplikacije dostupne su putem „Galaksi stor“ prodavnice, u zavisnosti od tržišta i verzije softvera. Nakon instalacije možete istražiti ponuđene opcije i isprobati različite rasporede za svaki ekran. Spoljašnji, na primjer, može ostati jednostavan i pregledan, sa najvažnijim informacijama nadohvat ruke, dok unutrašnji možete dodatno personalizovati omiljenim vidžetima, stikerima i prečicama.

U pitanju je mala promjena u načinu razmišljanja. Umjesto da oba ekrana organizujete identično, možete ih prilagoditi aktivnostima za koje ih zaista koristite.

Kada slušalicama zatreba malo dodatne energije

Situacija je svima poznata. Spremate se da izađete, uzimate bežične slušalice i shvatate da im je baterija gotovo prazna. Nije baš idealan trenutak za traženje punjača. Upravo tada može pomoći „Vajerles pauer šer“. Ova funkcija omogućava da pomoću „Galaksi Z Fold8“ telefona bežično punite kompatibilne „Galaksi bads“ slušalice i druge dodatke koji podržavaju „Či“ standard, jednostavnim postavljanjem na poleđinu uređaja. Da biste je koristili, prevucite prstom nadole kako biste otvorili panel brzih podešavanja – „Kvik panel“, izaberite „Vajerles pauer šer“ i postavite kompatibilni dodatak na zadnju stranu telefona.

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Posebno je praktično to što za vrijeme punjenja ne morate prekidati druge aktivnosti. Spoljašnji ekran ostaje dostupan, pa možete da odgovarate na poruke, provjeravate rutu ili pregledate obavještenja dok se slušalice dopunjavaju. Možda ovo nije prva funkcija koju ćete potražiti prilikom podešavanja novog telefona, ali kada slušalicama ponestane baterije neposredno prije polaska na put, brzo ćete shvatiti koliko može biti korisna.

Veliki ekran ne znači da su vam uvijek potrebne obje ruke

Tokom dana često se nađemo u situacijama kada korišćenje telefona sa obje ruke jednostavno nije praktično. Možda nosite torbu, držite kafu ili pokušavate da odgovorite na poruku dok istovremeno radite nešto drugo. „Galaksi Z Fold8“ nudi nekoliko mogućnosti koje olakšavaju upravljanje u takvim trenucima.

Režim jednoručnog korišćenja – „Van-hended mod“ omogućava lakši pristup elementima ekrana, dok modul „Van hend operajšon+“ u okviru aplikacije „Gud lok“ pruža dodatne mogućnosti prilagođavanja gestova, prečica i brzih komandi. Režim jednoručnog korišćenja možete pronaći u podešavanjima telefona, u sekciji Napredne funkcije – „Advanst fičers“. Za dodatno upravljanje gestovima, preuzmite „Van hend operajšon+“ iz „Galaksi stor“ prodavnice i prilagodite zone prevlačenja i prečice svojim navikama.

Na primjer, često korišćene komande možete povezati sa gestovima koji vam najviše odgovaraju, umjesto da svaki put pomjerate ruku kako biste dohvatili određenu opciju na ekranu. Poenta nije u učenju komplikovanog novog sistema upravljanja, već u tome da radnje koje svakodnevno ponavljate postanu jednostavnije i prirodnije.

Malo više prostora pravi veliku razliku

Lako je previdjeti koliko prostora tastatura zauzima na ekranu, sve dok ne pokušate da pratite razgovor i istovremeno kucate odgovor. Na „Galaksi Z Fold8“ telefonu možete promijeniti veličinu i položaj „Samsung“ tastature kako biste bolje iskoristili prostor na spoljašnjem ekranu.

Otvorite Podešavanja – „Setings“, zatim Opšta uprava – „Dženeral menadžment“, izaberite Podešavanja Samsung tastature – „Samsung kibord setingis“ i pronađite opciju Veličina i transparentnost – „Sajz end transparensi“. Tu možete prilagoditi dimenzije tastature prevlačenjem njenih ivica, promijeniti njen položaj i sačuvati raspored koji vam najviše odgovara. Dodatni prostor možete osloboditi i prelaskom sa klasičnih navigacionih dugmadi na upravljanje gestovima. Nijedno od ovih podešavanja možda ne djeluje kao velika promjena, ali zajedno mogu doprinijeti prijatnijem korišćenju telefona dok čitate cijele poruke, odgovarate na mejlove ili pregledate sadržaj na spoljašnjem ekranu.

Upravo je to prednost korisne personalizacije. Jednom prilagodite određenu funkciju, naviknete se na novi raspored i ubrzo zaboravite da ste je ranije koristili drugačije.

Detalji koji upotpunjuju iskustvo

Prilagođavanje telefona ne završava se podešavanjima ekrana. Izbor dodatne opreme takođe može uticati na to kako se „Galaksi Z Fold8“ uklapa u vašu svakodnevicu. Nekome će najviše odgovarati jednostavna, klasična zaštitna maska, dok će drugi radije izabrati magnetnu ili aramidnu magnetnu masku, u skladu sa svojim stilom i potrebama.

Za one koji često koriste telefon na otvorenom, antirefleksna folija za spoljašnji ekran može pomoći u smanjenju ometajućih odsjaja pri jakom osvjetljenju. To je posebno praktično kada želite provjeriti neku informaciju tokom pauze u vožnji bicikla ili dok boravite napolju tokom sunčanog dana. Sve su to mali izbori, ali se zasnivaju na istoj ideji: da se telefon uklopi u vaše navike, a ne da vi svoje navike prilagođavate njemu.

Male stvari koje vremenom postaju važne

Tokom 8 generacija preklopnih telefona, „Samsung“ je prešao dug put od predstavljanja prvog „Galaksi fold“ modela 2019. godine. Ipak, ne mora svako unapređenje da bude nešto što ćete primijetiti čim otvorite telefon.

Ponekad je to prečica o kojoj više ne morate razmišljati, tastatura koja odgovara vašem načinu kucanja ili mogućnost da dopunite slušalice neposredno prije izlaska iz kuće. „Galaksi Z Fold8“ nudi brojne funkcije koje vrijedi istražiti, a nekoliko jednostavnih podešavanja može učiniti da telefon još bolje odgovara vašim potrebama. Više informacija o „Galaksi Z Fold8“ telefonu i dostupnoj dodatnoj opremi pronađite na samsung.com.

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A ako još razmišljate o prelasku na „Galaksi“, uz „Traj Galaksi“ možete da istražite odabrane „Galaksi“ funkcije i upoznate se sa korisničkim iskustvom na svom postojećem pametnom telefonu, prije nego što se odlučite za promjenu.

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