Poznati britanski kuvar Gordon Remzi novi je voditelj kultne automobilske emisije „Top gir“, koja se na Bi-Bi-Si vraća 2028. godine, nakon pauze usljed teške nesreće jednog od voditelja.

Remzi je veliki ljubitelj automobila, posjeduje i vozačku licencu za trkačke automobile, a u emisiji se do sada tri puta pojavio kao gost, piše „Varajeti“.

Emisiju producira Bi-Bi-Si studio, a snimanje je planirano za narednu godinu širom Velike Britanije i svijeta. Iz produkcije najavljuju nove epske avanture, odvažne testove i spektakularne vratolomije. U emisiju se vraća i Stig, misteriozni vozač „Top gira“.

„Moja ljubav prema automobilima počela je u djetinjstvu. Odrastao sam nedaleko od Silverstona, gdje sam se penjao preko ograde i šunjao unutra kako bih bacio pogled na trke. To rano uzbuđenje pokrenulo je doživotnu strast prema automobilima, motosportu, lijepom dizajnu i izvanrednom inženjeringu“, rekao je Remzi.

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Dodao je da je „Top gir“ u svom najboljem izdanju uvijek bio priča o neočekivanom, iznenađujuća, zabavna i sa tačno onoliko haosa koliko je potrebno.

„To je duh na kojem želimo da gradimo, sa svježom energijom i ambicijom, kako bismo napravili nešto zaista uzbudljivo za potpuno novu generaciju gledalaca. Ovo je nevjerovatno uzbudljiva prilika i iskreno jedva čekam da počnemo“, poručio je.

Emisija se emitovala od 1977. godine, a s programa je povučena 2022. godine, nakon što je voditelj Endru Flintof, bivši igrač kriketa, teško povrijeđen u nesreći na testnoj stazi emisije. Njegovo otvoreno vozilo na tri točka prevrnulo se, a zadobijene povrede trajno su mu promijenile život.

Ed Hauard, direktor zabavnog programa Bi-Bi-Sija, ranije ove godine potvrdio je da se emisija vraća. Među njenim ranijim voditeljima bili su Džeremi Klarkson i Met LeBlan, zvijezda serije „Prijatelji“.

(Kliks)