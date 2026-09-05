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Gužve na granicama: Na ovim prelazima vozači najduže čekaju

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05.09.2026 11:29

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гранични прелаз Зупци Ауто-мото савез Републике Српске стање на границама
Foto: AMSRS

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Zupci duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica, Brod i Deleuša.

Na graničnim prelazima Doljani-Metkovć, Bijača-Nova i Gradiška - Gornji Varoš nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, saopšteno je iz AMS RS-a.

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Stanje na graničnim prelazima

Stanje na granicama

stanje na putevima

gužve na granici

GP Izačić

Auto-moto savez Republike Srpske

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