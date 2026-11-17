"Hidroelektrane na Trebišnjici" ostvarile su na kraju trećeg kvartala dobit od 6,3 miliona KM, što je skoro četiri miliona KM više nego u istom periodu lani, kada je bila 2,4 miliona KM, izjavio je izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u tom preduzeću Ilija Tamindžija.

"Ukupni prihodi ove godine su porasli na 56,2 miliona KM u odnosu na kraj trećeg kvartala prošle godine, kada su iznosili 49,5 miliona KM", istakao je Tamindžija.

On je naveo da su rashodi u istom periodu povećani za skoro tri miliona KM, odnosno sa oko 47 miliona KM na 49,9 miliona KM.

HET je, kako je dodao, na kraju trećeg kvartala imao 636 zaposlenih, odnosno 18 manje nego godinu ranije, kada je bilo 654 zaposlenih, prenosi Srna.