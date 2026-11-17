U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno, vjetrovito i toplije u odnosu na prethodni dan.

Na jugu i krajnjem zapadu očekuje se povremena kiša, a uveče i naredne noći padavine će jačati i zahvatiti većinu predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a od sredine dana su mogući jaki udari juga, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 12 do 20 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac nula, Han Pijesak dva, Banjaluka, Novi Grad, Šipovo četiri, Čemerno, Prijedor, Bugojno, Jajce, Sarajevo, Tuzla pet, Srebrenica, Gacko, Kalinovik, Zvornik sedam, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Mrkonjić Grad osam, Bileća, Mostar 10, Trebinje 11, Neum 13, Bihać 15 stepeni Celzijusovih.