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I dalje gori u Hercegovini, trenutno najteže stanje na području Bileće

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06.09.2026 13:06

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И даље гори у Херцеговини, тренутно најтеже стање на подручју Билеће
Foto: ATV

U Hercegovini su i danas aktivni veliki šumski požari, a najteže stanje je na području opštine Bileća.

Kako javlja naš reporter Bojan Nosović, požarna linija je kilometarska, a sve raspoložive vatrogasne jedinice su danas na terenu, a tu su i pripadnici Civilne zaštite.

U više navrata vatra je zaprijetila i domaćinstvima koji se nalaze u selima u ovoj lokalnoj zajednici, a nepristupačan teren i jak vjetar otežavaju gašenje.

Detalji u videu:

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Tagovi :

Bileća

požar

Hercegovina

vatra

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