I dalje gori u Hercegovini, trenutno najteže stanje na području Bileće

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Hercegovini su i danas aktivni veliki šumski požari, a najteže stanje je na području opštine Bileća.
Kako javlja naš reporter Bojan Nosović, požarna linija je kilometarska, a sve raspoložive vatrogasne jedinice su danas na terenu, a tu su i pripadnici Civilne zaštite.
U više navrata vatra je zaprijetila i domaćinstvima koji se nalaze u selima u ovoj lokalnoj zajednici, a nepristupačan teren i jak vjetar otežavaju gašenje.
Detalji u videu:
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
21
16
18
16
18
16
11
15
58
Trenutno na programu