I dalje gori u Hercegovini, trenutno najteže stanje na području Bileće

U Hercegovini su i danas aktivni veliki šumski požari, a najteže stanje je na području opštine Bileća.

Kako javlja naš reporter Bojan Nosović, požarna linija je kilometarska, a sve raspoložive vatrogasne jedinice su danas na terenu, a tu su i pripadnici Civilne zaštite.

U više navrata vatra je zaprijetila i domaćinstvima koji se nalaze u selima u ovoj lokalnoj zajednici, a nepristupačan teren i jak vjetar otežavaju gašenje.

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