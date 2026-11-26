Crni petak, koji i ove godine donosi brojne akcijske ponude u prodavnicama širom Srpske, prilika je za povoljniju kupovinu, ali i povod za pitanje koliko su oglašeni popusti zaista realni.

Dok nadležni podsjećaju na zakonske obaveze trgovaca, predstavnici potrošača pozivaju građane na oprez i racionalnu kupovinu, piše "Glas Srpske".

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Prema Zakonu o zaštiti potrošača, trgovci su dužni da uz sniženu cijenu istaknu i najnižu cijenu koju su za isti proizvod primjenjivali u prethodnih 30 dana. Ova obaveza, koja je na snazi godinu dana, trebalo bi da spriječi vještačko podizanje cijena uoči sniženja i omogući potrošačima uvid u stvarnu uštedu. Iz Inspektorata Republike Srpske navode da se trgovci uglavnom pridržavaju propisanih obaveza te da je provjera cijena sastavni dio redovnih kontrola. Republička tržišna inspekcija je u oblasti trgovine tokom 2025. godine obavila 3.280 kontrola, dok je u ovoj godini izvršeno 2.500.

"Najčešće utvrđena nepravilnost odnosila se na to da cijene nisu bile vidno istaknute i lako dostupne potrošačima. U objektima u kojima je oglašeno sniženje provjeravamo i da li su istaknute cijene u skladu sa onima evidentiranim u poslovnim knjigama trgovca", ističu iz Inspektorata.

Dodaju da su sniženja krajem godine češća pa su i predmet pojačanog inspekcijskog nadzora. Za trgovce koji ne istaknu najnižu cijenu iz prethodnih 30 dana propisane su kazne od 2.000 KM za pravno lice, 800 KM za odgovorno lice i 1.000 KM za preduzetnika.

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"Pozivamo potrošače da prijave svaku uočenu nepravilnost, jer su njihove informacije značajna pomoć inspektorima u usmjeravanju kontrola. Imajući u vidu broj trgovačkih objekata i artikala, saradnja građana doprinosi efikasnijem nadzoru i zaštiti potrošačkih prava", poručuju iz Inspektorata.

Predsjednik Skupštine Udruženja trgovine Privredne komore Republike Srpske Milan Leburić smatra da ozbiljni trgovci nemaju interes da manipulišu cijenama te da se eventualne zloupotrebe odnose na manji broj učesnika na tržištu.

"Crni petak ne donosi nužno i veću zaradu. Promet bude nešto veći, ali trgovci, posebno u tekstilnoj industriji, uglavnom nastoje da se riješe starih zaliha prije dolaska novih kolekcija. Nerijetko snižavaju marže pa čak idu i u minus da bi oslobodili skladišta", rekao je Leburić za “Glas”.

Dodaje da se ponuda proizvoda na sniženjima iz godine u godinu širi, jer se sve više trgovaca bori za kupce i njihovu lojalnost.

Kada je riječ o narednoj godini, očekuje slična kretanja u trgovini, uz rast potražnje od dva do tri odsto, ali upozorava i na mogućnost stagflacije usljed globalnih ekonomskih kretanja i slabije potrošnje u inostranstvu.

Izvršna direktor Udruženja za zaštitu potrošača “Don” iz Prijedora Murisa Marić poručuje da bi građani prije svega trebalo da kupuju ono što im je zaista potrebno, jer popusti ne znače automatski i uštedu.

"Preporuka je da se uzdržimo od kupovine stvari koje nam nisu neophodne. Dodatna trošenja predstavljaju veliki teret za kućni budžet, posebno ako znamo da sa sadašnjim primanjima mnogi ne mogu podmiriti ni osnovne potrebe", istakla je Marićeva.

Savjeti građanima

Ona smatra da je obaveza isticanja najniže cijene u prethodnih 30 dana značajan korak u zaštiti potrošača, ali upozorava da inspekcijske službe zbog ograničenog broja inspektora ne mogu istovremeno kontrolisati sve trgovačke objekte.

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Zbog toga savjetuje građanima da prije kupovine zabilježe cijene proizvoda koje planiraju da kupe, da bi mogli uporediti stvarno sniženje i reagovati ukoliko uoče nepravilnosti.

"Pomak postoji, ali nije realno očekivati da inspektori mogu obići sva prodajna mjesta. Potrošači moraju biti odgovorni prema svom novcu, pratiti cijene i prijaviti sve što smatraju neregularnim", poručila je Murisa Marić.

Uoči “crnog petka”, kada je internet kupovina intenzivnija, raste i rizik od prevara, na šta upozoravaju i podaci kompanije “Kasperski”, prema kojima je širom svijeta od januara do oktobra ove godine otkriveno i blokirano više od 19 miliona fišing napada usmjerenih na kupce internet prodavnica i korisnike platnih servisa.

Posebno su zabilježene zloupotrebe imena “Pošte Srbije” i kurirskih službi, putem lažnih poruka o problemima sa dostavom, kao i lažnih internet prodavnica i oglasa na društvenim mrežama. Slične prevare predstavljaju rizik i za potrošače u Srpskoj, zbog čega je prije kupovine važno provjeriti vjerodostojnost prodavca i internet stranice te ne ostavljati podatke o platnim karticama putem sumnjivih linkova.