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Institut izdao važne preporuke za roditelje zbog BCG vakcine

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08.10.2026 15:36

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Вакцина
Foto: pexels/Mikhail Nilov

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je važne preporuke za roditelje povodom sporne BCG vakcine bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD.

Da podsjetimo, u Srpskoj je privremeno obustavljena promjena pomenute vakcine zbog prijavljenih slučajeva BCG osteitisa i osteomijelitisa kod djece u Hrvatskoj.

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Institut je sada izdao preporuke i poručio roditeljima da djeca koja su primila spornu vakcinu ne moraju ići na preventivne preglede niti dodatna snimanja ukoliko nemaju simptome koji bi ukazivali na moguće komplikacije.

Nema razloga za paniku

Objasnili su da BCG osteitis ili osteomijelitis predstavlja rijetku neželjenu reakciju nakon vakcinacije, ali sama činjenica da je dijete primilo vakcinu ovog proizvođača nije razlog za paniku.

"Djeca vakcinisana ovom vakcinom, uključujući i djecu koja su primila bilo koju seriju ove vakcine, ne moraju se podvrgavati posebnim dijagnostičkim pregledima ako je dijete zdravo i nema simptome koji ukazuju na ovu komplikaciju", saopštili su iz Instituta.

Iz Instituta upozoravaju da se BCG osteitis ili osteomijelitis može pojaviti nekoliko mjeseci, pa čak i nekoliko godina nakon vakcinacije, u prosjeku nakon godinu dana.

Zbog toga roditeljima savjetuju da obrate pažnju na određene simptome, među kojima su otok ili bol u jednoj kosti ili zglobu, smanjena pokretljivost zgloba, izbjegavanje korištenja ruke ili noge, poteškoće prilikom oslanjanja na nogu, šepanje, kao i neuobičajeno izbjegavanje pokreta određenog ekstremiteta kod male djece.

Naglašavaju da pojava ovih simptoma ne znači nužno da dijete ima BCG osteitis ili osteomijelitis, jer oni mogu imati i druge uzroke.

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"Ako dijete razvije bilo koji od navedenih simptoma koji traju ili se pogoršavaju, roditelji treba da se obrate svom izabranom pedijatru. Dalji postupak, uključujući laboratorijske, radiološke ili druge dijagnostičke testove, određuje ljekar na osnovu kliničkog pregleda", pojašnjavaju u Institutu.

Nema potrebe za preventivnim pregledima ako nema simptoma

Iz Instituta posebno naglašavaju da kod djece koja nemaju simptome nije potrebno preventivno obavljati rendgenska snimanja, ultrazvučne preglede ili magnetnu rezonancu samo zato što su primila BCG vakcinu ovog proizvođača.

Takođe, preporuke su iste za svu djecu, bez obzira na seriju vakcine koju su primila.

"Roditelji ne bi trebalo da pokušavaju da samostalno procijene rizik na osnovu broja serije, već da se rukovode zdravstvenim stanjem djeteta i navedenim preporukama", poručili su iz Instituta.

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Dodaju da roditelji treba da nastave da prate zdravstveno stanje djece kao i do sada, te da se pedijatru obrate ukoliko primijete uporne simptome ili tegobe koje se pogoršavaju.

Iz Instituta zaključuju da je cilj objavljenih preporuka pravovremeno informisanje roditelja, a ne izazivanje dodatne zabrinutosti ili potrebe za samoinicijativnim dijagnostičkim pregledima.

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BCG vakcina

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