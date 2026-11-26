Svakodnevno uzimanje male količine ulja nane (pepermint) tokom 20 dana snizilo je gornji krvni pritisak u prosjeku za 8,5 mmHg kod osoba s blago povišenim pritiskom, pokazalo je istraživanje britanskih naučnika objavljeno u časopisu PLOS One.

Istraživanje su proveli naučnici Univerziteta Lancashire i Univerziteta Hertfordshire, a učestvovalo je 40 odraslih osoba starosti od 18 do 65 godina s povišenim pritiskom ili hipertenzijom prvog stadija. Polovina je nasumično dobila 100 mikrolitara (0,1 mililitar) jestivog ulja nane dnevno, podijeljeno u dvije doze razrijeđene u vodi, a druga polovina placebo s okusom mente, bez aktivnog ulja.

Pao i donji pritisak i puls

U grupi koja je uzimala ulje gornji (sistolički) pritisak pao je s prosječnih 130 na 122 mmHg, dok se u plasebo grupi nije mijenjao i ostao je na oko 131 mmHg. Nakon korekcije za početne vrijednosti, razlika između grupa iznosila je 8,5 mmHg.

Niži su bili i donji (dijastolički) pritisak, za oko 4,6 mmHg, te puls u mirovanju, za oko devet otkucaja u minuti. Na ostale mjerene pokazatelje, poput tjelesnih mjera, krvnih nalaza i ishrane, ulje nije imalo značajan uticaj.

Studiju je završilo 38 učesnika. Jedan učesnik iz grupe koja je uzimala ulje prijavio je blagu nuspojavu, jer mu se nije sviđao okus.

Zašto bi nana mogla djelovati

Menta je bogata mentolom i flavonoidima, a ranija istraživanja ukazala su da ima antioksidativna i protivupalna svojstva te da opušta glatke mišiće i širi krvne žile. Autori ipak naglašavaju da mehanizam u ovoj studiji nisu mjerili i da je to objašnjenje za sada pretpostavka.

Vodeći autor Jonnie Sinclair s Univerziteta Lancashire u saopćenju univerziteta ocijenio je da bi menta, kao jeftina i niskokalorična opcija, mogla biti jednostavan dodatak u kontroli povišenog pritiska.

Mala i kratka studija

Autori upozoravaju da je uzorak mali, a da je studija trajala manje od tri sedmice, pa nije poznato da li efekat traje duže. Pritisak je mjeren u laboratoriji, a ne tokom cijelog dana, i nije jasno vrijedi li nalaz za osobe s težom hipertenzijom ili drugim bolestima. Zato su, kažu, potrebne veće i duže studije.

Istraživači naglašavaju da ulje mente ne smije zamijeniti propisanu terapiju i da je u studiji korišteno ulje namijenjeno za ishranu, a ne eterična ulja koja nisu za oralnu upotrebu. Osobe s povišenim pritiskom prije uvođenja bilo kakvih dodataka trebaju se posavjetovati s ljekarom.