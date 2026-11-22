Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za područje čitave Bosne i Hercegovine zbog jakih udara vjetra južnog smjera.

Upozorenje na snagu stupa danas, 22. novembra od 18.00 časova, a trajaće do ponedjeljka, 23. novembra do 3.00 časa ujutro. Meteorolozi najavljuju udare juga koji će dostizati brzinu od 55 do 75 kilometara na čas.

Iz FHMZ-a upozoravaju da olujni vjetar može prouzrokovati infrastrukturna i strukturalna oštećenja, prekide u snabdijevanju električnom energijom, te predstavljati ozbiljnu opasnost od povređivanja usljed padanja iščupanih stabala i letećih krhotina.

Građanima se savjetuje maksimalan oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom u blizini rizičnih objekata i stabala, te redovno praćenje obavještenja nadležnih institucija tokom trajanja meteoalarma, prenosi Radio Sarajevo.