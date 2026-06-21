Izgradnja manastira na obroncima planina: Zavjet zavičaju i srpskom rodu

U početku su se kupali iz lončića u drvenoj kućici, danas žive u kontejneru na planini. Tako je već dvije godine. Milko i Danica Gelić luksuzan život ostavili su iza sebe i privatne firme u Vojvodini prepustili djeci. Oni su se posvetili izgradnji manastira Presvete Trojice u Gelićima po blagoslovu mitropolita Fotija.

"Imamo petoro djece i osmoro unučića, njima smo rekli, mi smo na tom zadatku, mi ostajemo ovdje. Od danas nemojte više da računate na nas, mi računamo na vas. I oni su se tako i postavili i hvala im na razumijevanju i oni učestvuju u svojoj ovoj priči kako moralno, tako i materijalno", rekao je Milko Gelić iz Građevinskog odbora za izgradnju manastira Presvete Trojice u Gelićima, Kotor Varoš.

I sve su radili tiho, gotovo neprimjetno. A prvi put o svemu su progovorili za ATV.

Manastir je definitivno manastir, dobio je rješenje. I niko ovdje ne gradi ovo iz nekog svog hira. Sve je nastalo tako spontano, blaženo, ja to ne mogu da vam opišem. Svako ima priliku da dođe da ugradi svoju ciglu, da učestvuje", dodaje Milko.

I tako cigla po cigla, manastirski kompleks već ima svoje obrise. Gelići su ubijeđeni u ovaj zemaljski raj dolaziće kolone ljudi da se ovdje duhovno okrijepe.

"Kada je stigao blagoslov tek tada je bio vjetar u leđa. Mi znamo tu kada se završi jedan dan, vrtimo se u krug, puni sreće. Zamisli predodređeni da pravimo Božiju kuću", rekla je Danica Gelić iz Gelića, Kotor Varoš.

A da bi radovi uopšte počeli, bilo je neophodno izgraditi i urediti pristupni put. Danas se do manastira u izgradnji lako stiže, a sve je više vjernika koji dolaze u Geliće na temelje manastira.

"Kad sam došla i kad sam vidjela ovu ljepotu i ovu prirodu i sam ambijent kao stvoren za manastirski", rekla je Vesna Vuković iz Teslića.

Izgradnja ove svetinje, Gelićima će dati i novi život. Biće to doprinos i svjedočanstvu duhovnosti srpskog naroda u podvlašićkom selu.

"I da dolazeći ovdje nove generacije koje budu rađane i koje se ovdje budu udhovno napajale vežu za ovo mjesto. Da ovaj manastir buduće generacije srpskog naroda vode pravim putem Svetog Save i Svetog cara Lazara", rekao je Miladin Vuković, arhijerejski namjesnik teslićki.

Na temeljima manastira nedavno su kršteni i unuci Gelića. A kandilo koje su upalili kada su u selo stigli, Milko i Danica, do danas nisu ugasili. Svoj put jasno znaju. U planinama će ostaviti trajni zavjet srpskom narodu.

I tako se Gelići svako jutro bude sa novim planovima, ali istom željom. Svaki dan u planini je novi izazov. Poručuju i da dok god postoji neko ko se vraća svojim korijenima, nijedno selo nije izgubljeno. Nijedno ognjište nije ugašeno. I nijedna priča, nije završena.

Gradi se nada da Gelići neće ostati samo ime na karti i sjećanje u pričama starijih ljudi. Upravo zato ovaj manastir predstavlja mnogo više od građevine, on je novi život jednog kraja.