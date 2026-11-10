Izvučena kombinacija u 90. kolu, igrač iz Republike Srpske osvojio Pežo 308

Loto rezultati 90. kola, koje je izvučeno 10.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 6, 23, 18, 39, 15, 7, 38.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Loto 7/39 rezultati, 90. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.200.000 KM izvučeni su brojevi: 6, 23, 18, 39, 15, 7, 38.

Loto plus rezultati, 90. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.200.000 KM, izvučeni su brojevi: 15, 32, 9, 1, 11, 7, 38.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 90. kolo

Džoker igra u 90. kolu iznosila je 440.000 KM, izvučeni su brojevi: 3, 0, 9, 5, 0, 1.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Specijalnu nagradu Pežo 308 (Peugeot 308 Style / Allure) dobio je igrač 02-09213-46-1-26-00202 a koji je listić uplatio u Doboju.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.