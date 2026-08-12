Jednostavnije, brže i sigurnije do bankarskog računa

Naša banka a.d. Banja Luka omogućila je građanima da zahtjev za otvaranje računa podnesu onlajn, bez čekanja i nepotrebnog dolaska u poslovnicu.

Nova digitalna usluga dostupna je putem aplikacije:

https://onlinewizard.nasa-banka.com/registerAccount

Korisnik kroz nekoliko jednostavnih koraka unosi potrebne podatke, bira proizvode i usluge koje želi koristiti i prilaže traženu dokumentaciju.

Uneseni podaci automatski se validiraju, dok priloženi dokumenti prolaze kontrolu ispravnosti, kvaliteta i sigurnosti.

Nakon uspješne provjere, podaci se automatski prenose u informacioni sistem Banke. Time se ubrzava obrada zahtjeva, smanjuje mogućnost greške i eliminiše potreba za ponovnim ručnim unosom podataka.

Dolazak u Banku samo radi završnih formalnosti

Onlajn postupak značajno skraćuje vrijeme potrebno za otvaranje računa.

Nakon obrade zahtjeva, klijent dolazi u odabranu poslovnicu radi identifikacije, potpisivanja ugovorne dokumentacije i preuzimanja platne kartice.

Na ovaj način najveći dio postupka može biti završen unaprijed, sa bilo koje lokacije i u vrijeme koje odgovara klijentu.

Sigurnost podataka na prvom mjestu

Posebna pažnja posvećena je zaštiti ličnih podataka i sigurnosti dostavljene dokumentacije.

Automatske kontrole omogućavaju provjeru unesenih podataka i priložene dokumentacije prije njihovog prenosa u informacioni sistem Banke, čime se dodatno unapređuju sigurnost, pouzdanost i efikasnost cjelokupnog procesa.

„Uvođenjem onlajn podnošenja zahtjeva za otvaranje računa nastavljamo digitalnu transformaciju naših usluga s ciljem da klijentima omogućimo jednostavnije, brže i sigurnije bankarsko iskustvo. Automatizovana validacija podataka, sigurnosna kontrola dokumentacije i direktan prenos podataka u informacioni sistem Banke značajno ubrzavaju obradu zahtjeva, dok se dolazak u poslovnicu svodi isključivo na završne formalnosti.“ – saopšteno je iz Naše banke a.d. Banja Luka.

Nastavak digitalizacije usluga

Uvođenje onlajn zahtjeva za otvaranje računa predstavlja još jedan korak u digitalnoj transformaciji Naše banke.

Banka će nastaviti da razvija savremena digitalna rješenja koja klijentima štede vrijeme, pojednostavljuju korištenje usluga i omogućavaju veću dostupnost bankarskih proizvoda.

Zahtjev za otvaranje računa može se podnijeti putem aplikacije:

https://onlinewizard.nasa-banka.com/registerAccount