Jednostavnije, brže i sigurnije do bankarskog računa

Autor:ATV redakcija
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Naša banka a.d. Banja Luka omogućila je građanima da zahtjev za otvaranje računa podnesu onlajn, bez čekanja i nepotrebnog dolaska u poslovnicu.
Nova digitalna usluga dostupna je putem aplikacije:
https://onlinewizard.nasa-banka.com/registerAccount
Korisnik kroz nekoliko jednostavnih koraka unosi potrebne podatke, bira proizvode i usluge koje želi koristiti i prilaže traženu dokumentaciju.
Uneseni podaci automatski se validiraju, dok priloženi dokumenti prolaze kontrolu ispravnosti, kvaliteta i sigurnosti.
Nakon uspješne provjere, podaci se automatski prenose u informacioni sistem Banke. Time se ubrzava obrada zahtjeva, smanjuje mogućnost greške i eliminiše potreba za ponovnim ručnim unosom podataka.
Onlajn postupak značajno skraćuje vrijeme potrebno za otvaranje računa.
Nakon obrade zahtjeva, klijent dolazi u odabranu poslovnicu radi identifikacije, potpisivanja ugovorne dokumentacije i preuzimanja platne kartice.
Na ovaj način najveći dio postupka može biti završen unaprijed, sa bilo koje lokacije i u vrijeme koje odgovara klijentu.
Posebna pažnja posvećena je zaštiti ličnih podataka i sigurnosti dostavljene dokumentacije.
Automatske kontrole omogućavaju provjeru unesenih podataka i priložene dokumentacije prije njihovog prenosa u informacioni sistem Banke, čime se dodatno unapređuju sigurnost, pouzdanost i efikasnost cjelokupnog procesa.
„Uvođenjem onlajn podnošenja zahtjeva za otvaranje računa nastavljamo digitalnu transformaciju naših usluga s ciljem da klijentima omogućimo jednostavnije, brže i sigurnije bankarsko iskustvo. Automatizovana validacija podataka, sigurnosna kontrola dokumentacije i direktan prenos podataka u informacioni sistem Banke značajno ubrzavaju obradu zahtjeva, dok se dolazak u poslovnicu svodi isključivo na završne formalnosti.“ – saopšteno je iz Naše banke a.d. Banja Luka.
Uvođenje onlajn zahtjeva za otvaranje računa predstavlja još jedan korak u digitalnoj transformaciji Naše banke.
Banka će nastaviti da razvija savremena digitalna rješenja koja klijentima štede vrijeme, pojednostavljuju korištenje usluga i omogućavaju veću dostupnost bankarskih proizvoda.
Zahtjev za otvaranje računa može se podnijeti putem aplikacije:
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