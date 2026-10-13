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Jutro hladno, a onda preokret: Evo kakvo vrijeme nas očekuje

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13.10.2026 08:54

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Јесен, опада лишће.
Foto: Pexels/ K

U Republici Srpskoj i FBiH danas će nakon prohladnog jutra biti sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim pred‌jelima od 11 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini umjerena i pojačana bura.

Jutro je pretežno vedro i hladno, a oko rijeka i po kotlinama je česta magla i niska oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica minus tri, Mrkonjić Grad, Han Pijesak, Drinić i Drvar jedan, Sokolac, Šipovo i Kneževo dva, Čemerno tri, Kalinovik, Ribnik, Srebrenica i Tuzla četiri, Doboj, Novi Grad i Zenica pet, Zvornik, Višegrad i Gacko šest, Bijeljina, Foča, Rudo i Sarajevo sedam, Banjaluka, Prijedor, i Srbac osam, Bileća 10, Trebinje 12, te Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

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