Jutro kišovito, a evo šta nas očekuje tokom dana

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno i svježije vrijeme sa prolaznim padavinama.

Ponegdje u Krajini i u Hercegovini biće i jačih pljuskova s grmljavinom i obilnijim padavinama u kratkom vremenu.

Najmanje kiše očekuje se na istoku i sjeveroistoku, gdje će uglavnom biti suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno pojačan južni, na sjeveru slab sjevernih smjerova.

Društvo AMS upozorio vozače: Oprez

Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje na jugu, sjevernim i sjeverozapadnim područjima.