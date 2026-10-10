Jutro kišovito, a evo šta nas očekuje tokom dana

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno i svježije vrijeme sa prolaznim padavinama.
Ponegdje u Krajini i u Hercegovini biće i jačih pljuskova s grmljavinom i obilnijim padavinama u kratkom vremenu.
Najmanje kiše očekuje se na istoku i sjeveroistoku, gdje će uglavnom biti suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar će biti slab do umjeren, u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno pojačan južni, na sjeveru slab sjevernih smjerova.
Društvo
AMS upozorio vozače: Oprez
Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje na jugu, sjevernim i sjeverozapadnim područjima.
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