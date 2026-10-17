Kakav preokret: Bio je NBA zvijezda i milioner, a sada je obukao policijsku uniformu

Nakon što je tokom košarkaške karijere zaradio više od 160 miliona dolara i postao jedan od najpoznatijih igrača svoje generacije, ostvario je san iz djetinjstva i postao policajac u Majamiju.

Četrdesettrogodišnji Stodemajer završio je policijsku akademiju pri koledžu Majami-Dejd, nakon gotovo 11 mjeseci zahtjevne obuke. Sada će raditi u policijskoj službi škola okruga Majami-Dejd na Floridi.

Nekadašnji košarkaš vijest je podijelio nakon svečane dodjele diploma, na kojoj je dobio i posebno priznanje – nagradu Harija „Kouča“ Evereta za doprinos uspjehu programa akademije.

– To je nešto što sam želio da radim još od djetinjstva – rekao je Stodemajer za magazin „Sports Ilustrejted“.

Prisjetio se školskih dana, kada su učenike pitali šta žele da budu kada odrastu. Njegov odgovor tada je bio policajac, a danas je taj san postao stvarnost.

Odluka nije došla slučajno. Policijski poziv duboko je ukorijenjen u njegovoj porodici: stric mu je bio kapetan, drugi član porodice radio je kao zamjenik, rođak je takođe kapetan, dok mu sestra pohađa policijsku akademiju.

– To je, praktično, porodična tradicija – objasnio je bivši košarkaš.

Obuka zahtjevnija od NBA treninga

Iako je tokom 14 sezona u NBA ligi bio naviknut na vrhunske fizičke napore, Stodemajer priznaje da ga je policijska akademija stavila pred drugačije izazove.

Objasnio je da je obuka bila fizički veoma zahtjevna, posebno zbog trčanja na duže distance, brojnih sklekova, čučnjeva i drugih vježbi. Za razliku od košarke, u kojoj se često trči na kraćim dionicama, policijska obuka zahtijevala je znatno više izdržljivosti.

Naglasio je i da nije tražio poseban tretman zbog svoje slavne sportske karijere, već je sve zadatke prolazio zajedno sa ostalim polaznicima.

Supruga je bila zabrinuta zbog njegovog izbora

Njegova supruga isprva je imala određene rezerve prema odluci da se posveti policijskom poslu, prvenstveno zbog rizika koje ta profesija nosi.

Stodemajer, međutim, smatra da odgovarajuća obuka, poznavanje procedura i profesionalan pristup mogu doprinijeti sigurnosti policijskih službenika.

Posebno ga privlači mogućnost da bude u kontaktu sa mladima i pomogne im da izaberu pravi put.

– Prije svega, naš posao je da štitimo zajednicu i služimo ljudima – poručio je, objašnjavajući šta ga je privuklo novoj profesiji.

I pored velikih sportskih uspjeha i bogatstva koje je stekao, Stodemajer je odlučio da ostvari želju koju nosi još iz djetinjstva.

Njegova priča pokazuje da novi životni izazovi ne moraju biti vezani za ono po čemu je neko postao poznat.

(Avaz)