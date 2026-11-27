Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu prognozu za našu zemlju, za period od naredne 2 sedmice, do 10. decembra 2026. godine.

Kako su naveli, Bosnu i Hercegovinu do kraja novembra očekuje nestabilno vrijeme, uz kišu u nižim i snijeg u višim područjima, dok meteorolozi ne isključuju mogućnost snježnih padavina i u nižim dijelovima Bosne. Istovremeno će temperature vazduha biti u padu, a početak decembra donosi promjenu vremenskih prilika, više sunčanih sati, ali i izraženije jutarnje minuse.

Prema prognoznim modelima, padavine do kraja mjeseca neće biti kontinuirane niti posebno obilne. Uglavnom se očekuju slabije padavine, uz mogućnost kratkotrajnih lokalnih pljuskova, naročito na jugu i jugozapadu zemlje. U višim predjelima Bosne i Hercegovine padaće snijeg, dok postoji mogućnost da se snježne pahulje pojave i u nižim područjima Bosne.

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Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između -3 i 3 stepena, dok će u južnim dijelovima Hercegovine iznositi od 4 do 10 stepeni. Dnevne temperature uglavnom će biti između 1 i 7 stepeni, a na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni.

Početak decembra donosi više sunca, ali i jutarnje minuse

Prema trenutnim prognoznim modelima, početkom decembra očekuje se stabilizacija vremenskih prilika. Oblačne dane s kišom i pljuskovima zamijeniće period s više sunčanih sati, iako će u jutarnjim satima biti česta pojava magle. Na planinama se očekuje umjereno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale.

Stabilizacija vremena, međutim, neće značiti i porast temperatura. Naprotiv, jutra će biti osjetno hladnija, posebno u Bosni, gdje se očekuju minimalne temperature od -9 do -2 stepena. U Hercegovini će jutarnje temperature biti do 3 stepena. Najviše dnevne temperature u Bosni kretaće se između -2 i 3 stepena, dok će na jugu zemlje dosezati do 8 stepenim.

(Radio Sarajevo)