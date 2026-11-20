Zbog asfaltiranja dijela magistralnog puta Kotor Varoš – Rebrovac, danas su formirane kilometarske kolone teretnih i dostavnih vozila, koja čekaju završetak radova.

Prema informacijama vozača, kolone su duge nekoliko kilometara i protežu se od ulaza u Kotor Varoš gotovo do izlaza iz grada.

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Dok teretna i dostavna vozila čekaju na završetak asfaltiranja, putnička vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem, kojim mogu nastaviti kretanje, pišu Nezavisne.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez u vožnji, posebno zbog kiše i otežanih uslova na putu, kao i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Podsjećamo, radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Rebrovac – Čelinac – Kotor Varoš počeli su krajem septembra ove godine. Projekat je vrijedan 12,6 miliona KM bez PDV-a, a obuhvata rehabilitaciju 27,66 kilometara puta.

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Investitor je Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske”, dok radove izvodi konzorcijum “Kozaraputevi” iz Banjaluke i “Prijedorputevi” iz Prijedora.