Kličići se vratili kući nakon 36 godina u tuđini i jasno poručili: Gubljenje vremena

Ljudi koji su decenijama živjeli i radili u inostranstvu odlučuju se vratiti, donoseći iskustvo i znanje koje žele iskoristiti u svom kraju.

Među njima su Said i Raza Kličić, koji su se nakon 36 godina vratili u Cazin.

Nakon 36 godina provedenih u inostranstvu, Said i Raza Kličić ponovo su u Cazinu. Otišli su u potrazi za boljim životom, a Said je tokom godina izgradio profesionalnu karijeru kuvara. Radio je na različitim odredištima, sticao iskustvo i kuvao za vrhunske sportiste i učesnike velikih međunarodnih takmičenja. Ipak, želja za povratkom u rodni kraj godinama je bila prisutna.

"Onda smo se ja i supruga odlučili doći tu u zavičaj gdje smo rođeni, gdje smo se i upoznali, gdje smo osnovali porodicu. Ta me želja godinama vukla”, rekao je Said Kličić za "BHRT".

A ono što su zatekli po povratku, kaže Said, znatno je drukčije od vremena kada su odlazili. Smatra da su standardi danas bolji, da Cazin ima sadržaje i mogućnosti kojih ranije nije bilo te da se i u Krajini može pronaći posao i pristojno zaraditi za porodicu.

"Uglavnom imamo radna mjesta da čovjek dođe i kaže danas: 'Ja mogu raditi i zaraditi za svoju porodicu, isto kao što zaradim gore'. U Njemačkoj su plate veće, ali su veći i troškovi, sve su veći izdaci”, dodao je Said Kličić.

Povratak za njih nije značio samo povratak starom načinu života. Said na vlastitom imanju želi razviti gastronomsku ponudu, spojiti bogatu kuhinju, domaće proizvode i prirodu. Raza je već uključena u domaću proizvodnju, a njihove proizvode redovito nudi kupcima na tržnici.

"Nas dvoje proizvodimo sve što imamo u našem voćnjaku. Neke stvari moramo kupiti i nabaviti. Gledamo da je domaće i dobro. Pravimo marmeladu, sokove, razne namaze. Ja sam inače na tržnici, već imam neki dio za sebe, neke sreće, nekog užitka i nekog rada”, istakla je Raza Kličić.