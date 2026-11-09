Ko iskreno izgovori ovu molitvu Svetom Arseniju, biće zaštićen od bolesti i nesreće

Njegov život bio je posvećen vjeri, služenju crkvi i očuvanju duhovnog jedinstva srpskog naroda, a njegovo ime zauzima posebno mjesto u istoriji srpske pravoslavne tradicije.

Sveti Arsenije ostao je upamćen kao čovjek velike vjere, mudrosti i skromnosti, koji je nastavio djelo Svetog Save u jednom od najvažnijih perioda za razvoj srpske crkve.

Ko je bio Sveti Arsenije Sremac?

Sveti Arsenije rođen je u Sremu, a još u mladosti odlučio je da se zamonaši i posveti duhovnom životu. Kada je čuo za Svetog Savu i njegovo djelo, otišao je u manastir Žiču, gdje ga je Sava primio u monaško bratstvo. Prepoznavši njegovu mudrost, skromnost i posvećenost vjeri, Sveti Sava ga je ubrzo postavio za igumana manastira Žiče.

Kada su se pojavile opasnosti od ugarskih napada, Sveti Sava poverio je Arseniju važan zadatak – da pronađe sigurnije mjesto za sedište srpske arhiepiskopije. Arsenije je odabrao Peć, gdje je podignuta crkva Svetih apostola, koja će kasnije postati središte Srpske pravoslavne crkve.

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Pred svoj drugi odlazak u Jerusalim, Sveti Sava izabrao je upravo Arsenija za svog naslednika. Tako je 1233. godine Arsenije postao drugi srpski arhiepiskop. Na tom položaju ostao je više decenija, nastavljajući djelo svog velikog prethodnika i brinući o razvoju i očuvanju srpske crkve. Preminuo je 1266. godine, a sahranjen je u Peći, u crkvi koju je podigao. Zbog svog života, vjere i djela, ubrzo je poštovan kao svetitelj.

Gdje se danas čuvaju njegove mošti?

Mošti Svetog Arsenija tokom istorije više puta su premeštane zbog ratova i opasnosti koje su pretile svetinjama. Danas se najveći dio njegovih moštiju nalazi u manastiru Ždrebaonik u Crnoj Gori, dok se čestice moštiju čuvaju i u Sabornoj crkvi Svetog Nikole u Sremskim Karlovcima.

Običaji i verovanja za ovaj dan

Sveti Arsenije Sremac nije jedna od velikih zapovednih slava, ali ga vjernici duboko poštuju kao značajnog srpskog svetitelja i duhovnog nasljednika Svetog Save.

Na ovaj dan narodni običaj je da vjernici odlaze u crkvu, pale sveće za zdravlje svojih bližnjih i upućuju molitve za mir, zdravlje i blagostanje porodice. Svetitelju se u molitvama obraćaju tražeći duhovnu snagu, mudrost i pomoć u teškim životnim trenucima, a vjeruje se da onaj ko mu se danas pomoli sa iskrenom vjerom dobija zaštitu od bolesti i nesreće.

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Važno za ovogodišnji praznik: 10. novembar 2026. godine pada u utorak, pa je dan mrsan i ne posti se. U crkvenom kalendaru nije označen kao crveno slovo.

Molitva Svetom Arseniju Sremcu

Vjeruje se da molitva na ovaj dan pomaže svakome ko od srca zamoli Svetog Arsenija za zdravlje i spasenje. Možete izgovoriti ove riječi:

"O, sveti Arsenije, pohvalo zemlje Sremske i veliki jerarše Crkve Srpske, koji si dostojno nastavio djelo svetitelja Save! Primi molitve naše koje ti sa verom i ljubavlju uznosimo. Ti koji imaš slobodu pred prestolom Svevišnjega, moli se Hristu Bogu da prosveti duše naše, da nas sačuva od svake bolesti, nevolje i nesreće, i da podari mir i blagoslov našim domovima i našem narodu. Uči nas smernosti, ljubavi i pravoj veri, kako bismo dostojno išli putem spasenja. Amin."

(Ona.rs)