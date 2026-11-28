Lažni nalog vršioca dužnosti direktora Autoputevi Republike Srpske Radovana Viškovića pojavio se na društvenoj mreži Instagram što je prijavljeno administraciji ove mreže i nadležnim istražnim organima Srpske.

Iz Autoputeva Republike Srpske je saopšteno da je riječ o nalogu pod imenom "viskovicradovan", koji za sada nema profilnu fotografiju, objave, pratioce niti prati druge naloge.

U saopštenju je navedeno da Višković ima verifikovane naloge na Instagramu i Fejsbuku, na kojima se uglavnom objavljuju vijesti i video-zapisi o njegovim političkim aktivnostima tokom i nakon nedavno održanih opštih izbora u BiH.

Otvaranje lažnog naloga smatraju pokušajem zloupotrebe ličnih podataka s ciljem nanošenja štete ugledu i političkom radu Viškovića.

Iz ovog preduzeća očekuju da nadležni istražni organi utvrde ko je i zbog čega otvorio lažni nalog i na taj način obmanjuje javnost.