Autor:ATV redakcija
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Portal Lika Klub zabilježio je u Ličkom Lešću neobičan prizor jelena kojem su se komadi otpada zapleli u rogove. Ovaj prizor uznemirio je i šokirao mnoge te je uslijedila lavina kritika na nemar pojedinaca.
Pretpostavlja se da je životinja pokupila smeće dok se češala, a ovaj prizor još jednom upozorava na opasnosti koje neodgovorno odlaganje otpada u prirodi predstavlja za divlje životinje.
Otpad odbačen pored šuma, livada i puteva ne nestaje nakon što ga ljudi ostave za sobom, a ovo je jedan tužan pokazatelj šta se desi kada čovjek ne misli i ne cijeni prirodu, pa sve do onih trenutaka koji mogu dovesti i do tragičnog kraja.
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