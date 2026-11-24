Loto rezultati 94. kola, koje je izvučeno 24.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 34, 1, 11, 39, 23, 30, 36.

Loto 7/39 rezultati, 94. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 600.000 KM izvučeni su brojevi: 34, 1, 11, 39, 23, 30, 36.

U ovom kolu nije izvučena loto sedmica.

Loto plus rezultati, 94. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.530.000 KM, izvučeni su brojevi: 24, 4, 6, 28, 29, 3, 33.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 94. kolo

Džoker igra u 94. kolu iznosila je 560.000 KM, izvučeni su brojevi: 2, 5, 6, 8, 2, 2.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.