Loto rezultati 95. kola, koje je izvučeno 27.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 11, 32, 22, 21, 28, 9, 6.

Loto 7/39 rezultati, 95. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 600.000 KM izvučeni su brojevi: 11, 32, 22, 21, 28, 9, 6.

Loto plus rezultati, 95. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.590.000 KM, izvučeni su brojevi: 11, 32, 13, 33, 14, 23, 22.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 95. kolo

Džoker igra u 95. kolu iznosila je 590.000 KM, izvučeni su brojevi: 2, 6, 1, 6, 3 , 9.

U ovom kolu nije izvučena loto sedmica.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.