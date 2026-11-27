Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 95. kola, koje je izvučeno 27.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 11, 32, 22, 21, 28, 9, 6.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 600.000 KM izvučeni su brojevi: 11, 32, 22, 21, 28, 9, 6.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.590.000 KM, izvučeni su brojevi: 11, 32, 13, 33, 14, 23, 22.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 95. kolu iznosila je 590.000 KM, izvučeni su brojevi: 2, 6, 1, 6, 3 , 9.
U ovom kolu nije izvučena loto sedmica.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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