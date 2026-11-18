Globalni prekid rada Majkrosoftovih usluga pogodio je korisnike u više od 70 zemalja, među kojima su bili i korisnici u Bosni i Hercegovini. Iako kompanija nije objavila ukupan broj pogođenih korisnika, razmjere problema pokazale su desetine hiljada prijava na platformama koje prate prekide digitalnih servisa.

Procjene ekonomskih posljedica kreću se u stotinama miliona dolara, a stvarna šteta mogla bi biti i veća, posebno kada se uzmu u obzir izgubljeni poslovi, propuštene poslovne prilike i zastoji u radu institucija.

O uzrocima ovakvih poremećaja, ekonomskim posljedicama i mogućnostima zaštite govorili su profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Saša Mrdović i ekonomski stručnjak Igor Gavran.

Poslovne prilike

Osvrćući se na procjene prema kojima bi šteta izazvana prekidom mogla dostići čak 700 miliona dolara, profesor Mrdović smatra da bi taj iznos mogao obuhvatiti ne samo gubitke same kompanije Majkrosoft već i posljedice koje su osjetile kompanije, uključujući i one u BiH, koje zbog nedostupnosti usluga nisu mogle nesmetano poslovati.

- To se svakako može odnositi na gubitke koje je pretrpio Majkrosoft, mada mislim da bi, s obzirom na ovaj iznos, moglo uključivati i gubitke koje su kompanije imale zbog nemogućnosti ostvarivanja poslovanja u tom trenutku – pojašnjava Mrdović.

S druge strane, ekonomski stručnjak Igor Gavran upozorava da je ukupnu štetu izuzetno teško precizno izračunati, posebno zbog izgubljene dobiti i poslovnih prilika koje se naknadno ne mogu evidentirati.

Dodaje da posljedice nisu osjetile samo privatne kompanije već i javni sektor, s obzirom na to da veliki broj vladinih i javnih institucija širom svijeta koristi Majkrosoftove usluge.

- U svakom slučaju, riječ je o enormnim iznosima. U BiH su takve štete mnogo manje na unutrašnjem tržištu jer, nažalost, imamo praksu da u mnogim slučajevima i oni koje kontaktirate mejlom uopšte ne odgovaraju ili svakako kasne, pa ne bi ni primijetili razliku, posebno ako je riječ o javnim ustanovama i institucijama – navodi Gavran.

Naknada štete

Posebno pitanje je odgovornost tehnoloških kompanija za posljedice koje njihovi korisnici pretrpe zbog prekida usluga. Gavran smatra da bi štetu u ovakvim slučajevima trebalo da nadoknadi upravo pružalac usluge.

- Takođe, sve štete bi trebalo da nadoknadi Majkrosoft i takve kompanije u ovakvim slučajevima. To bi im bila najbolja motivacija za bolji rad. Štetu bi trebalo da snose i siguran sam da velike svjetske kompanije i vlade imaju pravnu zaštitu u svojim ugovorima i mogu dobiti neku odštetu. Mada teško da sve može biti nadoknađeno zbog ove nemjerljive komponente štete od propuštenih kontakata kojih nikada nećete biti ni svjesni. Ali manje kompanije i pogotovo pojedinci sigurno neće dobiti nikakvu odštetu jer jednostavno nisu imali pregovaračku moć i morali su prihvatiti pravila koja nameće Mikrosoft i koja štite samo njih. A regulatori su uglavnom pretjerano popustljivi – zaključuje Gavran.

(Avaz)