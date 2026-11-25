U Udruženju za edukaciju djece "MIO MONDO" Banja Luka sinoć je, u okviru projekta profesionalne orijentacije „Moj korak prema budućnosti", održana edukativno-kreativna radionica posvećena zanimanjima novinara, televizijskog voditelja i urednika.

Gošća radionice bila je Sandra Marjanović, televizijska voditeljka i urednica Alternativne televizije (ATV), koja je mališanima na zanimljiv, interaktivan i njihovom uzrastu prilagođen način približila svijet televizije i medija.

Djeca su kroz praktične primjere imala priliku da se upoznaju sa procesom pripreme televizijskog priloga, načinom vođenja razgovora, postavljanjem pitanja i predstavljanjem sadržaja pred kamerom. Posebno oduševljenje izazvao je praktični dio radionice, tokom kojeg su se mališani oprobali kako u ulozi sagovornika, tako i u ulozi televizijskih voditelja.

Edukativno-kreativna radionica Ustupljena fotografija

Pored upoznavanja sa ovim zanimanjima, radionica je bila usmjerena na razvoj komunikacijskih vještina, kulture govora, kreativnosti, samopouzdanja i slobodnog izražavanja pred publikom.

Uz mnogo smijeha, spontanosti i dječje radoznalosti nastali su autentični mali televizijski prilozi, a djeca su pokazala koliko učenje kroz neposredno iskustvo može biti zanimljivo i inspirativno.

Zadovoljstvo konceptom projekta, načinom realizacije radionica i svojim učešćem izrazila je i Sandra Marjanović.

"Znajući koliko je djeci teško privući pažnju, a još teže zadržati, smatram da ste sjajno osmislili radionice kako bi na jednostavan, ali zanimljiv način mališanima približili različita zanimanja. Drago mi je što sam bila dio vaše sjajne ideje i približila djeci posao novinara i voditelja. Sjajni ste i samo tako nastavite", poručila je Marjanović.

Ovo je deveta radionica u okviru projekta „Moj korak prema budućnosti", čiji je cilj da djeca od najranijeg uzrasta upoznaju različita zanimanja, istražuju vlastita interesovanja, prepoznaju svoje potencijale i razvijaju vještine značajne za budućnost.

Edukativno-kreativna radionica Ustupljena fotografija

"Kroz ovaj projekat nastojimo da djeci približimo različite profesionalne oblasti, podstaknemo ih na istraživanje i aktivno učešće, te im omogućimo da kroz neposredno iskustvo stiču znanja, razvijaju vještine i jačaju samopouzdanje, što će im biti od značaja u daljem obrazovanju i životu", istakao je Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja.

Udruženje "MIO MONDO" nastavlja da kroz saradnju sa uspješnim pojedincima i stručnjacima iz različitih oblasti djeci pruža priliku da svijet zanimanja upoznaju kroz neposredan kontakt, praktičan rad i iskustveno učenje.

Iz Udruženja su uputili posebnu zahvalnost Sandri Marjanović na izdvojenom vremenu, prenesenom znanju i doprinosu stvaranju još jednog vrijednog obrazovnog iskustva za mališane.