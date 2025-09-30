Logo
MLADI IZ SRPSKE NA STUDIJSKOM PUTOVANjU U BEOGRADU – „PUTEVIMA SRPSKOG NASLjEĐA“

30.09.2025

20:51

МЛАДИ ИЗ СРПСКЕ НА СТУДИЈСКОМ ПУТОВАЊУ У БЕОГРАДУ – „ПУТЕВИМА СРПСКОГ НАСЉЕЂА“

Udruženje za razvoj seoskog turizma (UZRAST), pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske i uz podršku javnog preduzeća GAS RES d.o.o., realizovalo je studijsko putovanje u Beograd za 80 mladih sa područja Banje Luke, Laktaša, Srpca i Gradiške.

Ovo putovanje je organizovano u okviru projekta „Putevima srpskog nasljeđa“, čiji je cilj da mladima iz Republike Srpske omogući da kroz posjete kulturnim i istorijskim znamenitostima Republike Srbije bolje upoznaju svoj identitet, nasljeđe i narod kojem pripadaju.

Tokom posjete, učesnici su obišli značajne institucije, muzeje i kulturno-istorijske lokalitete u Beogradu, među kojima se posebno izdvajaju Narodni muzej, Hram Svetog Save, Kalemegdan, Konak Kneginje Ljubice, Muzej Jugoslavije i druge ustanove istorije i kulture. Kroz razgovore sa kustosima, predstavnicima kulturnih institucija i stručnjacima iz oblasti istorije i umjetnosti, mladi su dobili priliku da iz prve ruke saznaju više o bogatom kulturnom nasljeđu srpskog naroda.

Kako ističu organizatori, ovaj projekat ima dublji smisao od samog putovanja – on predstavlja investiciju u očuvanje kulturnog identiteta i jačanje nacionalne svijesti mladih generacija.

„Kroz obilazak gradova, institucija, muzeja i značajnih kulturno-istorijskih lokaliteta, mladi su imali priliku da kroz živo iskustvo osjete ono što knjige i internet ne mogu da prenesu – dubinu, ljepotu i značaj srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa“, naglašeno je iz Udruženja za razvoj seoskog turizma.

Projekat „Putevima srpskog nasljeđa“ nastaviće se i u narednom periodu, uz planove da obuhvati nove rute i lokalitete od istorijskog i duhovnog značaja u Srbiji, sa ciljem da što veći broj mladih dobije priliku da na ovaj način produbi svoja znanja, ali i ponos na pripadnost srpskom narodu i kulturi.

