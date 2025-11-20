MLADI IZ SRPSKE NA STUDIJSKOM PUTOVANjU U NOVOM SADU – „PUTEVIMA SRPSKOG NASLjEĐA“

Udruženje za razvoj seoskog turizma (UZRAST), pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i uz podršku javnog preduzeća GAS RES d.o.o., realizovalo je studijsko putovanje u Novi Sad za 80 mladih sa područja Banje Luke, Laktaša, Srpca i Gradiške. iću i druge lokalitete od značaja za Novi Sad.

Ovo putovanje je organizovano u okviru projekta „Putevima srpskog nasljeđa“, čiji je cilj da mladima iz Republike Srpske omogući da kroz posjete kulturnim i istorijskim znamenitostima Republike Srbije bolje upoznaju svoj identitet, nasljeđe i narod kojem pripadaju.

Tokom četvorodnevnog boravka u srpskoj pokrajinskoj prestonici, učesnici su posjetili niz značajnih institucija i lokaliteta. Poseban utisak ostavila je posjeta Matici srpskoj, najstarijoj kulturnoj i naučnoj instituciji srpskog naroda, gdje su mladi imali priliku da čuju o istorijatu ove ustanove, njenoj ulozi kroz vijekove i značaju koji ima u očuvanju jezika, književnosti i kulture.

Program je obuhvatio i obilazak Petrovaradinske tvrđave, Starog jezgra Novog Sada, Galerije Matice srpske, Muzeja Vojvodine, Muzeja Grada Novog Sada, Dunavskog parka, Saborne crkve Svetog Đorđa, spomenika Jaši Tom.

Mladi na Petrovaradinu

Prema riječima organizatora, cilj studijskog putovanja bio je da se mladima pruži prilika da na terenu istražuju elemente srpskog kulturnog identiteta, ali i da razviju nova prijateljstva, prošire svoja znanja i steknu pozitivna iskustva koja će im koristiti u budućim aktivnostima.

Učešće mladih u ovakvim programima, kako ističu koordinatori, predstavlja značajan korak u promociji kulturnih vrijednosti i stvaranju generacije koja će sa više svijesti, interesovanja i odgovornosti pristupati očuvanju svog nasljeđa.