Poziv svim svim korisnici prava na penziju koji žive van države Republike Srpske, u ovom slučaju van teritorija država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije obavezni su da dostavljaju potvrdu o životu, rekao je Mladen Milić, direktor Fonda PIO.

"Korisnici koji se nalaze u državama na prostoru bivše Jugoslavije nisu dužni dostavljati potvrdu jer Fond sa tim državama na ima potpisan sporazum o elektronskoj razmjeni podataka", rekao je Milić za RTRS.

Naveo je da svi ostali, njih oko 6.900, koji žive na prostoru van bivše Jugoslavije, u obavezi su dostaviti potvrdu.

"Do kraja decembra, zaključno sa 31.12. ove godine, dostave uredno ovjerenu potvrdu o životu kako bi se nesmetano nastavila isplata penzija tokom 2027. godine", kaže Milić.

Dodaje da oni korisnici koji ne dostave potvrdu o životu biće im obustavljena isplata penzije do momenta dok se ne dostavi ovjerena potvrda o životu.