Miša, pacifički morž koji živi u Primorskom akvarijumu, napunio je danas 15 godina, a za rođendan je dobio masažu, tortu i lizalicu.

Slavljenika je masiralo pet ljudi, odnosno deset ruku odjednom, prenose "Vesti".

Jedan od dresera objasnio je da u prirodi morževi sisaju dno i da se zato Miša igra za lizalom i do 20 minuta.

Miša je još mlad, jer morževi žive i do 50 godina, a njegov rođendan poklopio se i sa Svjetskim danom moržva.