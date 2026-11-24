Autor:ATV redakcija
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Miša, pacifički morž koji živi u Primorskom akvarijumu, napunio je danas 15 godina, a za rođendan je dobio masažu, tortu i lizalicu.
Slavljenika je masiralo pet ljudi, odnosno deset ruku odjednom, prenose "Vesti".
Jedan od dresera objasnio je da u prirodi morževi sisaju dno i da se zato Miša igra za lizalom i do 20 minuta.
Miša je još mlad, jer morževi žive i do 50 godina, a njegov rođendan poklopio se i sa Svjetskim danom moržva.
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