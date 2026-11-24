Lijekovi poput Ozempika, koji se koriste za liječenje dijabetesa tipa 2 i regulaciju tjelesne težine, mogli bi imati još jedan povoljan učinak.

Novo istraživanje pokazalo je da su muškarci koji su godinu dana uzimali lijekove iz grupe GLP-1 imali bolji kvalitet sperme i višu razinu testosterona, piše „Sajens Alert“.

Istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu „Biomedicines“, pratilo je muškarce s gojaznošću i/ili dijabetesom tipa 2 koji su uzimali semaglutid, aktivnu supstancu Ozempika, ili liraglutid, koji se nalazi u lijeku Viktoza. Ukupno 108 ispitanika završilo je jednogodišnje praćenje.

Nakon godinu dana spermatozoidi bili pokretljiviji

Rezultati su pokazali poboljšanje nekoliko važnih pokazatelja kvaliteta sjemene tečnosti. Prosječna koncentracija spermatozoida povećala se sa 62,9 miliona na 86,7 miliona po mililitru.

Udio spermatozoida normalnog oblika porastao je sa približno 3,1 na 4,5 odsto, dok se udio onih koji se kreću prema naprijed povećao sa 22,8 na 38,4 odsto.

Pokretljivost i oblik spermatozoida važni su pokazatelji njihove funkcije, iako spermatozoid ne mora imati savršen oblik da bi mogao da oplodi jajnu ćeliju.

Autori ističu da je riječ o jednoj od većih prospektivnih studija koje su tokom cijele godine pratile promjene kvaliteta sjemene tečnosti kod muškaraca koji uzimaju lijekove iz grupe GLP-1.

Nivo testosterona porasla za oko 30 odsto

Istraživači su zabilježili i promjene u polnim hormonima. Prosječna razina testosterona povećala se za približno 30 odsto, dok se razina estradiola smanjila.

Jedno od mogućih objašnjenja jeste gubitak tjelesne težine. Ranija istraživanja pokazala su da masno tkivo nakupljeno oko unutrašnjih organa može značajno da utiče na razinu testosterona, ponekad čak i više od samog starenja.

Međutim, u novoj studiji promjena indeksa tjelesne mase (BMI) nije pokazala jasnu povezanost s promjenama koncentracije spermatozoida nakon što su istraživači uzeli u obzir starost, dijabetes i druge faktore.

To ne znači da gubitak kilograma nije imao uticaja. BMI, naime, ne pokazuje pouzdano koliko osoba ima masnog tkiva oko unutrašnjih organa.

Mogu li lijekovi direktno da djeluju na testise?

Istraživači još ne znaju da li poboljšanja proizlaze isključivo iz gubitka tjelesne težine i boljeg metabolizma ili lijekovi iz grupe GLP-1 mogu i direktno da utiču na reproduktivni sistem.

Ranija istraživanja otkrila su funkcionalne receptore GLP-1 na ljudskim spermatozoidima, dok su eksperimenti na miševima s gojaznošću ukazali na moguće zaštitne efekte ovih lijekova na testise.

Jedna od pretpostavki jeste da bi lijekovi mogli da utiču na upalne procese i oksidativni stres u testisima, gdje nastaju spermatozoidi i proizvodi se testosteron. Ipak, za potvrdu ovog mehanizma potrebna su dodatna istraživanja.

Znači li to da Ozempik poboljšava plodnost?

Uprkos rezultatima, autori upozoravaju da studija ne dokazuje da semaglutid ili liraglutid direktno poboljšavaju mušku plodnost.

Istraživanje nije uključivalo kontrolnu grupu muškaraca koji nisu uzimali ove lijekove, a nisu prikupljeni ni dovoljno pouzdani podaci o njihovoj plodnosti prije liječenja i mogućnostima začeća.

Zbog toga se iz rezultata ne može zaključiti da li ovi lijekovi povećavaju vjerovatnoću trudnoće. Poboljšanje laboratorijskih pokazatelja kvaliteta sjemene tečnosti nije isto što i dokazano poboljšanje plodnosti.

Slične rezultate pokazalo i ranije istraživanje

Manje kliničko istraživanje provedeno u Sloveniji, objavljeno 2025. godine, takođe je pokazalo poboljšanje oblika spermatozoida i razine testosterona kod muškaraca koji su uzimali semaglutid.

U grupi od 13 muškaraca koji su primali semaglutid, udio spermatozoida normalnog oblika udvostručio se tokom liječenja. Ispitanici su imali gojaznost, dijabetes tipa 2 i sniženu razinu testosterona.

Ipak, ni to istraživanje nije upoređivalo semaglutid s plasebom.

Autori novog istraživanja zato naglašavaju da se lijekovi iz grupe GLP-1 za sada ne mogu preporučivati prvenstveno za liječenje muške neplodnosti. Za utvrđivanje njihovog stvarnog uticaja na mogućnost začeća potrebna su veća i kontrolisana klinička ispitivanja.

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