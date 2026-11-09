Na petak 13. stiže polarna zvijer

U Srbiji će narednih dana biti promjenjivo i pretežno oblačno, uz povremenu kišu, ali će od utorka doći do porasta temperatura.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), toplije vrijeme zadržaće se do kraja radne nedjelje, dok se za vikend očekuje promjena pravca vjetra i pad temperature.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, u narednim danima očekuje nas promjenjivo vrijeme, uz smjenu oblačnih perioda i povremene kiše.

Društvo Radovi otežavaju saobraćaj: Pogledajte na kojim dionicama

Ipak, sredinom sedmice dolazi do porasta temperatura, pa će se topliji vazduh zadržati sve do petka, kada se očekuje i pojačanje južnog i jugoistočnog vjetra.

Od utorka toplije, ali uz kišu i oblačnost

Kako navodi RHMZ, od utorka, 10. novembra, uslijediće porast i jutarnjih i dnevnih temperatura.

U petak, 13. novembra, u košavskom području i planinskim predjelima duvaće umjeren i jak južni i jugoistočni vjetar, koji će na jugu Banata povremeno biti i olujni.

Svijet Užas u Grčkoj: U moru pronađeno 12 tijela

Međutim, za vikend se očekuje promjena pravca vjetra na sjeverozapadni i pad temperature.

Ristić najavljuje polarni front i zahlađenje od 15 stepeni

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da bi u petak, 13. novembra, u popodnevnim satima Srbiju mogao da zahvati polarni front i donese naglo zahlađenje.

Prema njegovoj prognozi, prije dolaska fronta Srbija će biti pod uticajem veoma toplog vazduha iz oblasti Sredozemlja i sjeverne Afrike, zbog čega će maksimalne temperature dostizati od 20 do 25 stepeni. Najtoplije bi trebalo da bude u četvrtak i petak, neposredno prije prodora hladnog vazduha.

"Ovo zahlađenje donijeće susnježicu i snijeg u noći između petka i subote u brdovito-planinskim predjelima južnije od Save i Dunava", najavio je Ristić.

Društvo Drama na letu za BiH: Avion morao da se vrati

U subotu, 14. novembra, očekuje se osjetno hladnije vrijeme, uz pad temperature od oko 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Maksimalne temperature kretaće se od pet do 10 stepeni.

Ristić navodi da se njegova prognoza već nekoliko dana ne mijenja, ali napominje da je riječ o najavi za naredni vikend i da će obavijestiti javnost ukoliko dođe do promjena.

(Blic)