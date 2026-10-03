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Najljepše vijesti: U Srpskoj rođena 31 beba

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03.10.2026 08:22

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Беба
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 16 dječaka i 15 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, po četiri u Bijeljini i Doboju, po tri u Foči i Gradišci, dvije u Prijedoru, te po jedna u Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno šest dječaka i pet djevojčica, u Bijeljini tri djevojčice i jedan dječak, u Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, u Foči dvije djevojčice i jedan dječak, u Gradišci dva dječaka i jedna djevojčica, u Prijedoru jedan dječak i jedna djevojčica, u Zvorniku jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.

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beba

rođene bebe

Republika Srpska

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