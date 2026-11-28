Jahorina je u centru pažnje regionalne i svjetske javnosti. U susret novoj zimskoj sezoni, olimpijska planina večeras je ugostila jedno od najvećih imena svjetske modne scene – Naomi Kembel.

Dolazak slavne manekenke i njen nastup u ulozi di-džeja donijeli su Jahorini dašak svjetskog glamura, ali i priliku da još jednom pokaže ambiciju da bude prepoznatljiva daleko izvan regionalnih okvira.

Kembel nije krila zadovoljstvo zbog prvog dolaska na Jahorinu, uz poruku da se raduje večerašnjem druženju i početku skijaške sezone.

"Hvala vam što ste me ugostili ovdje. Drago mi je što sam ovdje na Jahorini, u Republici Srpskoj. Oduševljena sam, sigurna sam da ćemo večeras imati sjajan provod i svima vam želim uspješan početak zimske sezone" rekla je Kembel, a prenosi RTRS.