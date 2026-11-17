Ulaganje u novi objekat jača poslovnu infrastrukturu Banke i obezbjeđuje savremene uslove za klijente i zaposlene

Naša banka a.d. Banja Luka svečano je otvorila novu poslovnu zgradu u centru Bijeljine. Objekat savremene arhitekture, sa funkcionalno uređenim prostorom za klijente i zaposlene, predstavlja investiciju u dugoročni razvoj poslovanja Banke u ovom gradu.

„Novom zgradom potvrđujemo dugoročno opredjeljenje za Bijeljinu. Klijentima obezbjeđujemo savremen prostor za lični kontakt i stručnu podršku, a zaposlenima bolje uslove za rad. Ova investicija omogućava nam da širimo poslovanje i razvijamo saradnju sa građanima i privredom“, navodi Novak Popić, član Uprave Naše banke.

Investicija u Bijeljini prati snažan rast poslovanja Banke.

Aktiva veća od 500 miliona KM

Ukupna aktiva Naše banke na dan 30. juna 2026. godine dostigla je više od 512 miliona KM. U prvom polugodištu povećana je za oko 23 odsto, odnosno okvirno 95 miliona KM, prema objavljenom nerevidiranom polugodišnjem izvještaju.

Naša banka otvorila poslovnu zgradu u Bijeljini

Depoziti su u istom periodu povećani za nešto više od 27 odsto, na 433 miliona KM, dok su bruto krediti plasirani klijentima porasli za 14 odsto, na 286 miliona KM.

„Rast poslovanja omogućava nam da nastavimo ulaganja i povećavamo podršku građanima i privredi. Za nas je jednako važno da taj rast bude dugoročno održiv, uz kvalitetne plasmane i odgovorno upravljanje rizicima. Ulaganja u poslovnu mrežu i tehnologiju usmjeravamo na kvalitetniju uslugu i jednostavnije poslovanje naših klijenata“, ističe Dejan Vuklišević, predsjednik Uprave Naše banke.

Agencija S&P Global Ratings u oktobru 2026. godine potvrdila je dugoročni kreditni rejting Banke. Ova nezavisna međunarodna procjena kreditne sposobnosti poslovnim partnerima pruža dodatni uvid u poslovanje Banke.

„Pažljiva procjena kreditne sposobnosti i kontinuirano praćenje portfolija osnova su našeg pristupa rizicima, a u prilog tome govori i činjenica da je NPL Banke ispod prosjeka tržišta. Cilj je da promjene prepoznajemo na vrijeme i donosimo odgovorne odluke, kako bi finansiranje pratilo stvarne mogućnosti klijenata i podržalo njihove dugoročno održive planove“, navodi Snježana Stančić Škrga, član Uprave Naše banke.

Digitalne usluge i proširenje kartične ponude

Naša banka razvoj poslovanja oslanja na unapređenje organizacije i procesa, uz modernizovanu informacionu infrastrukturu. Centralni bankarski informacioni sistem podržava razvoj proizvoda i povezivanje digitalnih kanala sa svakodnevnim radom Banke.

Zahtjev za otvaranje računa građani mogu da podnesu onlajn i elektronski dostave potrebnu dokumentaciju. Banka podatke provjerava i obrađuje prije dolaska klijenta, dok se identifikacija, potpisivanje ugovora i preuzimanje kartice završavaju u odabranoj poslovnici.

Putem mobilnog bankarstva klijenti imaju pregled računa i transakcija, mogu da podignu gotovinu na bankomatu bez platne kartice, blokiraju karticu i promijene dnevne limite. Ove funkcije omogućavaju im da niz svakodnevnih bankarskih poslova obavljaju samostalno, putem telefona.

Banka privodi kraju razvoj nove aplikacije za digitalno bankarstvo. Uvođenje servisa Viza direkt (Visa direct) i instant plaćanja planirano je za decembar 2026. godine, sa ciljem da klijentima budu dostupne dodatne mogućnosti za brz prenos sredstava.

Kao principal član Visa mreže, Naša banka neposredno sarađuje sa Visom na razvoju kartičnih proizvoda. U toku je i postupak uvođenja Masterkard kartica, kojim će postojeća ponuda biti proširena proizvodima još jedne međunarodne kartične mreže.

Razvoj digitalnih kanala prati snažnija savjetodavna uloga poslovnica. Za klijente kojima je potreban lični razgovor pri izboru finansijskih usluga, nova zgrada u Bijeljini obezbjeđuje savremen prostor za neposredan rad sa zaposlenima.

Ulaganje u Bijeljinu i podrška zajednici

Naša banka je tokom 2026. obnovila partnerstvo sa Fudbalskim klubom „Radnik“ Bijeljina. Nastavkom saradnje podržava klub koji ima značajno mjesto u sportskom životu grada i okupljanju mladih.