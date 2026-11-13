"Nebeski dječak i njegov pas", izložba o podvigu Slobodana Stojanovića

Njegova sudbina svjedoči o tragediji rata, ali i podsjeća na čistotu dječije duše, nesebičnost i sposobnost da se voli uprkos svemu. Postavka će za posjetioce biti otvorena od 16. do 30. novembra, dok je zvanična promocija planirana za 27. novembar u Centru slovenskih kultura Biblioteke za stranu književnost u Moskvi, a kojoj će autorka Mirna prisustvovati.

„Predivno izgleda sve, zaista, opet moram da kažem da nije Elene iz predstavništva našeg u Rusiji, da se ona nije toliko potrudila, da svaki detalj bude na svom mjestu, žena je birala koje ilustracije, ja to ne mogu sad odavde da nosim, to se uglavnom za inostranstvo radi kao štampana varijanta, da izabere, da tu bude i priča nekako predstavljena u tekstu na ruskom i biografija, ona je odštampala i male razglednice, da ljudi mogu sad preko koda da dođu do čitave slikovnice. A što se tiče same priče, pa priča je tragična sudbina Svetog novomučenika Slobodana Stojanovića, jednog divnog, zlatnog djeteta, koje je u najstrašnijim okolnostima rata, ne razmišljajući o okolnostima u kojima se nalazi, vratio se po svog psa u selo iz kog su on i njegova porodica protjerani i tu ga je dočekala njegova tragična sudbina, neću da govorim ime te žene, mislim da nije pristojno o demonima ni pričati. Ono što je srpska pravoslavna crkva predivno uradila, kanonizovala je Svetog Slobodana 2022. godine, tako da mi imamo sad jednog milog dječaka kao predstavnika pred Gospodom, da se moli za sve nas, što je zaista u čitavoj toj tragičnoj situaciji, to je ta dinamika hrišćanstva i pravoslavlja, iz tog tolikog zla, mi smo pred gospodom svi živi", kaže Mirna Jovanović, autorka slikovnice „Nebeski dječak i njegov pas“

Slobodan Stojanović i njegov pas ATV

Slikovnica dobija i drugo, dopunjeno izdanje sa dodatnim ilustracijama njegovog života prije ratnih okolnosti, a prije svega druženja sa njegovim psom. Nakon Rusije, slikovnica će biti ilustrovana i u Grčkoj i prilika je to da se kroz umjetnost govori o našim žrtvama, kaže Mirna Jovanović.

„To je zanimljivo, slikovnica ovdje čeka svoje izdanje, a u Rusiji će biti predstavljena na neki način, tako da će premijeru imati u Rusiji a kod nas će izaći naknadno. I ono što takođe moram da dodam, takođe sam ušla u saradnju sa predstavništvom Republike Srpske U Grčkoj i isto su vrlo ljubazni, predusretljivi, isto jako im se dopala sad i ideja da se na takav način malo priča, pa evo počećemo od naših zemalja, Grčka i Rusija, to su naši bratski narodi, ali da se u suštini u inostranstvu na jedan prefinjen način, kroz umjetnost, jer mi kao narod drugačije i ne znamo, da se progovori o našim žrtvama, ja mislim da je to najbolji način. Ovo takođe što radi memorijalni centar Republike Srpske je stvarno za svaku pohvalu“ , kaže Mirna Jovanović.

Mirna Jovanović izdala je nedavno i novu neverbalnu slikovnicu „Dena. Kolona tuge, put ljubavi“. U fokus priče ponovo je stavila rat i životinje, a ovo djelo obrađuje istinit događaj o psu Deni koji traži svoju porodicu u vrijeme kada počinje zločinačka akcija Oluja, a ona ih prati. Oko 136 dana je pratila kolonu iz Hrvatske i od Petrinje do Rume pješačila je veliku kilometražu, nakon čega je svoju porodicu i pronašla u Rumi. Istorijske teme Mirni će biti u fokusu interesovanja i u narednom periodu, a najavila je izradu slikovnice o Tvrtku Prvom Kotromaniću.