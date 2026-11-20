Aranđelovdan, koji se proslavlja 21. novembra, jedna je od najčešćih krsnih slava kod Srba. Uoči ovog praznika mnogi domovi se pripremaju za slavsku trpezu, ali postoje i brojni običaji i vjerovanja koja se prenose s koljena na koljeno.

Prema narodnom vjerovanju, uoči slave kuću treba dočekati u miru, čistoći i radosti. Ipak, važno je znati da Aranđelovdan nije samo dan porodičnog okupljanja i bogate trpeze, već prije svega praznik posvećen Svetom arhangelu Mihailu, zaštitniku i vojvodi nebeskih sila.

Šta treba uraditi uoči Aranđelovdana?

Uoči krsne slave domaćini obično privode kraju pripreme za svečani dan. Kuća se čisti i sređuje, pripremaju se slavski kolač i žito, a ikona Svetog arhangela Mihaila zauzima posebno mjesto u domu.

Prema pravoslavnom običaju, slavski kolač i koljivo (žito) treba pripremiti za slavu, a domaćin ih, u dogovoru sa sveštenikom, nosi u crkvu na osvećenje ili se osvećuju u domu.

Posebno je važno napomenuti da se za Aranđelovdan priprema slavsko žito, iako postoji rasprostranjeno narodno vjerovanje da ga ne treba spremati jer je Sveti arhangel Mihailo živi svetac. To nije crkveno pravilo. Žito se priprema u slavu Božiju i u čast svetitelja, ali i kao simbol vjere u vaskrsenje i vječni život.

Vjerovanja koja prate Aranđelovdan

Za ovaj praznik vezana su brojna narodna vjerovanja koja su se sačuvala do danas.

Molitva uoči praznika: Prema narodnom vjerovanju, noć uoči Aranđelovdana posebno je pogodna za molitvu. Vjeruje se da iskrene molitve, upućene sa zahvalnošću i čistim srcem, donose utjehu i nadu.

Sveti i veliki Božji arhangele Mihaile, prvi od Anđela predstojniče pred Presvetom Trojicom, zaštitniče i čuvaru roda ljudskog, Ti, koji si svojom Vojskom slomio glavu oholog denice na Nebu i svagda posramljuješ njegovu zlobu i lukavstva ovde na zemlji; Tebi s verom pristupamo i Tebi se s ljubavlju molimo: budi tvrdi zaštitnik i jaka odbrana svete Crkve i naše otadžbine. Ogradi ih tvojim munjevitim mačem od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Budi Anđeo čuvar, premudri pomoćnik blagočestivog i hristoljubivog našeg prestolonaslednika. Donesi mu od Prestola Cara nad carevima prosvetu i silu, radost, mir i utehu. Budi nepobedivi vođa i saveznik naše hristoljubive vojske. Uvenčaj je slavom i pobedom nad neprijateljima, te da vide svi, koji se protive, da je s nama Bog i Njegovi sveti Anđeli. Ne ostavljaj, o Arhangele Božiji, bez tvoje pomoći i zaštite i nas, koji proslavljamo tvoje ime. Jer, iako smo mnogo grešni, mi ne želimo da poginemo u našim bezakonjima, nego da se okrenemo Gospodu i da budemo upućeni od Njega na svako dobro delo. Osvetli naš um svetlošću Božanskoga Lica, koje uvek sija na Tvom munjevitom čelu, te da možemo razumeti koja je blaga i savršena Božja volja i saznamo šta je potrebno da činimo, a šta da preziremo i ostavimo. Utvrdi, blagodaću Gospodnjom, našu slabu volju i želju, te da se, utvrđeni u zakonu Božjem, ne podajemo više uticaju zemaljskih pomisli i telesnih želja, obmanuti kao deca brzoprolaznom lepotom ovoga sveta, da zbog raspadljivog i zemaljskog bezumno zaboravimo ono što je večno i nebesko.

A, iznad svega, izmoli odozgo za nas duha istinitog pokajanja, nelicemernu težnju Bogu i skrušenost za naše grehe, te da poživimo ostatak dana našeg privremenog života, ne da ugađamo čulima i da robujemo strastima, nego da izgladimo sve što smo rđavo uradili, suzama vere i srdačnim pokajanjem, pomoću podviga čistote i svetih dela milosrđa. A kada se približi kraj naših dana i oslobođenje od veze tela, ne ostavljaj nas, Arhangele Božiji, bez zaštite protiv duhova zlobe pod nebom, koji pregrađuju put ljudskoj duši koja teži Nebu, nego da vođeni Tobom, bez prepreka dostignemo onaj preslavni rajski stan, gde nema ni žalosti ni uzdisaja, nego je beskrajni život. I, tako udostojeni, da vidimo Presvetlo Lice blagog našeg Gospoda i Vladike, da padnemo sa suzama k nogama Njegovim, pa da radosno i umilno kažemo: Slava Tebi, najmiliji naš Izbavitelju, koji si, iz prevelike ljubavi prema nama nedostojnima, blagovoleo poslati tvoje svete Anđele da nam posluže u našem spasenju. Amin.

Vrijeme na Aranđelovdan: U narodu postoji vjerovanje da vremenske prilike na ovaj praznik nagovještavaju kakva će biti zima i proljeće. Sačuvala se i izreka: „Kakvo je vrijeme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cijele zime i proljeća“.

Zaštitnik doma i porodice: Sveti arhangel Mihailo u narodnoj tradiciji smatra se zaštitnikom od zla, nesreće i nepravde. Zato mu se vjernici mole za zdravlje, mir i slogu u porodici.

Pomoć nevoljnicima: Postoji i predanje da arhangel Mihailo obilazi ljude prerušen u siromaha ili prosjaka, kako bi pomogao onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Da li se na Aranđelovdan radi i šta je sa slavskom trpezom?

Aranđelovdan je praznik koji se u pravoslavnom kalendaru obilježava crvenim slovom. Zbog toga mnogi vjernici nastoje da ovaj dan provedu u molitvi, miru i porodičnom okupljanju, izbjegavajući teške poslove koji mogu da sačekaju.

Ne postoji posebna crkvena zabrana obavljanja svakodnevnih poslova, ali se naglašava da praznik treba posvetiti duhovnom životu, porodici i dobrim djelima.

Ove godine Aranđelovdan pada u subotu, 21. novembra, pa je slavska trpeza mrsna. Božićni post počinje 28. novembra.

Šta je najvažnije uoči slave?

Iako su priprema bogate trpeze i okupljanje gostiju dio slavske tradicije, suština krsne slave nije u količini hrane i pića, već u molitvi, zahvalnosti i poštovanju svetitelja koji se proslavlja.

Uoči Aranđelovdana najvažnije je da dom bude ispunjen mirom, da se ukućani okupe u slozi i da se praznik dočeka sa vjerom i radošću.