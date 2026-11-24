Novak Đoković proslavio je krsnu slavu Aranđelovdan u krugu porodice, a na društvenim mrežama pojavio se i dosad neobjavljeni video-snimak sa porodičnog okupljanja održanog u jednom restoranu.

Kako prenosi magazin „Azra“, snimak je objavila pjevačica Milena Lazarević Popović, a na njemu se vidi kako članovi porodice Đoković zajedno s njom pjevaju pjesmu „Vidovdan“.

Zagrljen s roditeljima

Novak je na snimku u zagrljaju s ocem Srđanom i majkom Dijanom. Porodica je bila odlično raspoložena, a u jednom trenutku pjesmi su se pridružili i njegovi roditelji.

Iako su se ranije na društvenim mrežama pojavile fotografije sa proslave, ovo je prvi put da je objavljen i video-snimak koji otkriva dio atmosfere sa porodičnog slavlja.

Pjevačica podijelila emotivnu poruku

Milena Lazarević Popović uz snimak je objavila i poruku u kojoj je istakla koliko joj znači što je bila dio ovog okupljanja.

„Ogromna je čast i zadovoljstvo biti dio proslave porodice Đoković i pjevati najboljem svih vremena uz orkestar maestra Vlade Panovića“, napisala je pjevačica.