Republički zavod za statistiku Republike Srpske uručio je zahvalnicu novinarki ATV-a Marijani Iveljić za dosadašnju saradnju i praćenje rada ove institucije.

Zavod je organizovao prijem za novinare koji redovno prate njegov rad i daju doprinos promociji statistike u Srpskoj.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović istakao je da mediji imaju ključnu ulogu u predstavljanju statističkih podataka javnosti, te da je njihov doprinos od izuzetnog značaja za to da rezultati rada Zavoda dođu do građana.

Zahvalnica Marijani Iveljić

On je novinare upoznao sa radom Zavoda, načinom njegovog funkcionisanja, procesima prikupljanja i obrade podataka, kao i planovima za naredni period, naglasivši da Zavod ostaje otvoren za sve vidove saradnje i komunikacije sa medijima.

Milunović je izrazio nadu da će se uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti, na obostrano zadovoljstvo, a u interesu pravovremenog i tačnog informisanja građana Republike Srpske.

U okviru manifestacije „Novembarski dani statistike“, Republički zavod za statistiku 30. novembra organizuje i statističku konferenciju u Banjaluci. Konferencija će biti prilika da se predstavnicima institucija vlasti, poslovne i akademske zajednice, kao i medijima, predstave aktuelne društveno-ekonomske teme i statistički podaci od značaja za Republiku Srpsku.