Na stranici BH Meteo objavljena je mapa koja prikazuje koje dijelove BiH će zahvatiti nevrijeme, odnosno olujni vjetar. Nevrijeme se očekuje između 16 i 21 čas.

BiH će pogoditi jak do olujan, lokalno orkanski vjetar.

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Udari će uslijediti zbog premještanja dubokog ciklona sjevernije od naših krajeva.

"Naročit oprez za sjever i sjeveroistok Bosne gdje se večeras prognoziraju udari vjetra između 60 i 90 kilometara na čas. Takav vjetar može prouzrokovati lokalno oštećenja", upozoravaju na stranici BH Meteo.

Slične jačine i u brdsko-planinskim područjima ostatka zemlje, dok se nešto slabiji ali i dalje pojačan vjetar očekuje po kotlinama srednje i istočne BiH.

Nove padavine

Osim vjetra, doći će i do padavina. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne biće obilne uz prognozirane količine 15 do 40 litara po metru kvadratnom.

U brdsko-planinskim zonama sjeverno od Mostara i do 90 litara po kvadratu. U ostatku zemlje bez većih količina padavina danas, lokalno kiša.

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Podsjećamo, iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske upozorili su građane da se od sredine dana, tokom popodneva i uveče, u Hercegovini očekuje jačanje jugozapadnog i južnog vjetra, uz udare od 40 do 80, ponegdje i do 100 kilometara na čas.

"Kasnije popodne i uveče, od 17 časova do ponoći, od sjeverozapada, preko sjevera ka istoku, brzo će se premještati jak do olujni vjetar, uz pljuskove. Očekuju se udari od 40 do 90 kilometara na čas", naveli su iz Zavoda.