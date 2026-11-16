Oblačno i kišovito, očekuju se obilnije padavine

U Republici Srpskoj danas će biti oblačno i kišovito, a u pojedinim predjelima očekuju se i jače padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti oblačno i maglovito, uz kišu na jugu i zapadu, koja će se tokom dana postepeno širiti na većinu krajeva.

Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i na zapadu, gdje će povremeno biti i obilnije kiše.

Uveče i tokom naredne noći očekuje se prestanak padavina.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, dok će u Hercegovini i na planinama povremeno biti jak. Na krajnjem sjeveru vjetar će biti slab i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od devet stepeni na zapadu do 15 stepeni na istoku i jugu, dok će u višim predjelima biti oko šest stepeni Celzijusovih.