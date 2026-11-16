Oblačno i kišovito, očekuju se obilnije padavine

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj danas će biti oblačno i kišovito, a u pojedinim predjelima očekuju se i jače padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro će biti oblačno i maglovito, uz kišu na jugu i zapadu, koja će se tokom dana postepeno širiti na većinu krajeva.
Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i na zapadu, gdje će povremeno biti i obilnije kiše.
Uveče i tokom naredne noći očekuje se prestanak padavina.
Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, dok će u Hercegovini i na planinama povremeno biti jak. Na krajnjem sjeveru vjetar će biti slab i promjenljiv.
Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od devet stepeni na zapadu do 15 stepeni na istoku i jugu, dok će u višim predjelima biti oko šest stepeni Celzijusovih.
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