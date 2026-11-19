Novak Đoković oprobaće se i u glumačkim vodama. Jedan od najboljih tenisera svih vremena dobio je epizodnu ulogu u novom nastavku filmske komedije "Fokerovi – stiže snajka" (Focker-In-Law), koji bi u bioskope trebalo da stigne 25. novembra 2026. godine.

Đoković će se pojaviti u sceni sa Ovenom Vilsonom, a prema najavama, na velikom platnu vidjećemo ga sa reketom u rukama.

Ovo će biti njegovo prvo pojavljivanje u jednoj filmskoj ulozi.

Novi film okuplja poznata imena iz prethodnih nastavaka, među kojima su Robert de Niro, Ben Stiler, Oven Vilson, Blajt Daner i Teri Polo, dok se ekipi pridružila i Arijana Grande.

Radnja je ovoga puta usmjerena na Henrija Fokera, sina Grega i Pem, kojeg igra Skajler Đizondo.

Njegova odluka da se oženi Olivijom, samouvjerenom i uspješnom djevojkom koju tumači Arijana Grande, ponovo pokreće niz porodičnih nesporazuma i komičnih situacija.

Scenario i režiju potpisuje Džon Hamburg, koji je učestvovao i u radu na prethodnim filmovima iz ovog serijala.

Među producentima su Džejn Rozental, Robert de Niro, Ben Stiler, Džon Lešer, Džej Roč i Hamburg, piše Danas.rs